Neuer Fahrplan in Düsseldorf : Das ändert sich zum Fahrplanwechsel

Der Fahrplan des SB52 wird verändert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Die Rheinbahn stellt am 7. Januar den Fahrplan um. Dabei geht auch eine neue Haltestelle in Betrieb. Die Neuerungen in der Übersicht.

(RP) Die Rheinbahn ändert zum Fahrplanwechsel am Dienstag, 7. Januar, ihr Angebot im gesamten Netz – und verspricht eine bessere Pünktlichkeit. Auf zahlreichen Bus- und Bahnlinien seien die Fahrzeiten mit Hilfe einer neuen Analyse-Software nachjustiert worden, teilt das Unternehmen mit. Die Übersicht:

Neue Haltestelle Die Linien SB57, M3 und NE7 fahren zukünftig die neue Haltestelle „Münchener Straße“ an der Kreuzung Ickerswarder Straße an, um die Anbindung an den neuen Park & Ride-Parkplatz zu verbessern.

SB55 Für einen gleichmäßigeren Abstand zu den Parallellinien wird montags bis freitags die Fahrt um 5.41 Uhr ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ auf 5.51 Uhr verlegt.

815 Montags bis donnerstags sowie sonn- und feiertags richtet die Rheinbahn eine zusätzliche Fahrt um 1.36 Uhr von der Haltestelle „Lierenfelder Straße“ bis „Benrath, Betriebshof“ ein.

830 Montags bis freitags wird die Fahrt um 5.15 Uhr ab der Haltestelle „Meerbusch, Haus Meer“ in Richtung Neuss, Stadthalle auf 5.16 Uhr verlegt, um den Anschluss von der Linie 831 zu verbessern.

839 Montags bis freitags erhält die Fahrt um 12.15 Uhr ab der Haltestelle „Meerbusch, Haus Meer“ eine Standzeit von zwei Minuten an der Haltestelle „Lank, Friedhof“ zur Anschlusssicherung von der Linie 832 aus Richtung Meerbusch-Osterath.

U71, U83, 708, SB52, SB55, SB57, M1, M2, M3, O12, O14, O16, O17, O19, 721, 722, 724, 725, 727, 730, 731, 732, 735, 749, 752, 754, 784, 788, 832 Auf diesen Linien passt die Rheinbahn die Fahrzeiten um wenige Minuten an, um den Fahrgästen pünktlichere Verbindungen mit besseren Anschlüssen zu bieten.

Information Alle Änderungen zum Fahrplanwechsel finden die Fahrgäste in der Fahrplanauskunft unter www.rheinbahn.de und in der App.

(arl)