Kostenpflichtiger Inhalt: Weniger Fachärzte vor Ort : Das ändert sich in der Düsseldorfer Notfallpraxis

An der Florastraße wird sich nicht nur der Name verändern. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zum Jahreswechsel wird die Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf von einem neuem Betreiber übernommen. Was Patienten wissen müssen – ein Überblick.