Bauprojekt in der Altstadt : Warum das St.-Anna-Stift in der Düsseldorfer Altstadt abgerissen wird

Die Abrissarbeiten am St. Anna-Stift haben begonnen. Sie sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Altstadt Nach 15 Jahren Vorlauf rücken an der Eiskellerstraße nun die Bagger an. Ein Neubau wird das in die Jahre gekommene Seniorenheim der Caritas ersetzen. Warum das für ältere Mitbürger trotzdem eine gute Nachricht ist.