Neues Konzept So will die Stadt mehr private Wohnungen für Geflüchtete finden

Doch die Wirklichkeit sieht in Düsseldorf ganz anders aus. Von 3238 Menschen, die aus dem osteuropäischen Land nach Düsseldorf kamen, lebten im Juni nach wie vor 1137 in angemieteten Hotels – eine vergleichsweise teure Lösung. Weitere 400 vor dem russischen Angriffskrieg Geflüchtete sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Zwar konnte die Zahl der Hotelplätze seit Anfang 2023 um 1000 reduziert werden. Allerdings reicht der Dezernentin diese bislang erreichte Zahl an „Abmietungen“ nicht. „Wir könnten ungeachtet der angespannten Lage in Düsseldorf weiter sein, wenn wir mit Hilfe von Sozialverbänden und Immobilienexperten auf die Suche nach Wohngelegenheiten in Düsseldorf und der näheren Umgebung gehen“, meint Koch. Damit würde die Stadt an eine erfolgreiche Kooperation mit den großen Düsseldorfer Wohlfahrtsverbänden anknüpfen.