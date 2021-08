Kirche und Corona in Düsseldorf : Darum favorisieren Protestanten in Düsseldorf die 3G-Regel für Gottesdienste

Düsseldorf Zusammenkünfte sollen auch in Zukunft für möglichst viele Menschen offen bleiben. Warum die beiden großen Kirchen trotzdem unterschiedliche Akzente setzen.

Die Kirchen wollen ihre Regeln für Gottesdienste und Veranstaltungen anpassen. Grund ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung, die neue Standards für Veranstaltungen und Zusammenkünfte setzt. Anders als beispielsweise in Restaurants, Fitness-Studios und Theatern, zu denen nur noch Geimpfte, Getestete und Genesene Zutritt haben, bleiben den Kirchen aber Spielräume erhalten. Dabei setzen die Konfessionen in Düsseldorf unterschiedliche Akzente.

„Wir werden wohl die 3G-Regel, also den Zutritt für Menschen, die über einen der drei Nachweise verfügen, für die Zeit ab dem 5. September als Basismodell empfehlen“, sagt Pfarrer Heinrich Fucks. Der Superintendent der evangelischen Kirche geht davon aus, dass die Gemeinden in der konkreten Umsetzung eigene Akzente setzen. Schon jetzt bitte beispielsweise die Johanneskirche um die Vorlage eines Nachweises. Zumindest stichprobenartig müssten Kirchgänger künftig auch mit einer Kontrolle rechnen, meint der Seelsorger. Bislang reichte in den Gemeinden ein Listeneintrag für die Nachverfolgung. Dass die 3G-Regel eine neue Hürde darstellt, weiß Fucks. Einen Rückgang der Gottesdienstbesucher fürchtet er aber allenfalls in geringem Umfang. Die Impfung sieht er als Ausdruck der Nächstenliebe und der Solidarität. „Wir wollen einen Anstoß geben, sich dafür zu entscheiden. Und freuen uns darauf, künftig wieder unbeschwerter singen zu können.“