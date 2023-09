Forderung nach Veteranentag Danke für Ihren Dienst!

Einen Veteranentag fordern jetzt parteiübergreifend Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). In den USA gibt es einen solchen Gedenktag am 11. November. Von 1919 an würdigten sie die Amerikaner, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, seit 1954 sind alle ehrenhaft entlassenen Soldaten gemeint. Doch die Anerkennung ist nicht auf den einen Tag beschränkt. Wenn Veteranen bei Veranstaltungen im Publikum stehen oder in Rollstühlen sitzen, kommen immer wieder Menschen auf sie zu und sagen: „Thank you for your service!“