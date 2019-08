Schwerpunkt Düsseldorfer Unternehmensgründungen : Das Dankeschön aus der Geschenkbox

Düsseldorf (ur) Jeder kennt die Situation: Man braucht auf die Schnelle ein kleines Geschenk, ein Mitbringsel zum Grillabend oder ein Dankeschön fürs Blumengießen. Originell soll es sein und ohne großen Aufwand zu besorgen.

Minimaler Aufwand für maximale Wertschätzung, so lautet das Credo von Geschäftsführer Alexander Hoyer. Deshalb hat er lange nach den Inhalten für seine Dankeboxen gesucht, den Kästchen aus schokoladenbraunem Karton. Wie das Olivenöl der Familie Papadakos, die seit Generationen auf der griechischen Halbinsel Peloponnes produziert und das sich nun eine Box mit Fleur de Sel aus den Salinen des Ionischen Meeres teilt. In weiteren Boxen stecken Trüffelpralinen in Schweizer Grand-Cru-Qualität, Spitzen-Darjeeling aus Indien, fruchtige Brotaufstriche von einem Bauernhof in Niedersachsen und neuerdings als rheinische Variante auch eine spezielle Barbecue-Sauce und ein Grillpfeffer.