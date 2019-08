Das Fortuna-Düsseldorf-Team : Daniela Hanfland liebt ihre Arbeit im Fan-Shop

So was gibt’s auch: Daniela Hanfland mit dem Fortuna-Bierkastensitz. Foto: Uwe-Jens Ruhnau/Uwqe-Jens Ruhnau

Düsseldorf (ujr) Fortuna Düsseldorf ist mehr als Mannschaft, Manager und Trainer. Hier stellen wir Menschen aus dem Fortuna-Kosmos vor:Daniela Hanfland arbeitet im Fan-Shop der Fortuna am Burgplatz und am Spieltag im Arena-Shop.

„Ich bin ein Düsseldorfer Mädchen“, sagt sie, und die Liebe zur Fortuna gehört für sie dazu. Schon im Rheinstadion hatte sie eine Dauerkarte, damals für einen Stehplatz. Die Einzelhandelskauffrau hat bis 2014 im Kaufhof an der Berliner Allee gearbeitet. Als der schloss, war die Stellenanzeige der Fortuna eine Fügung. Im Shop am Burgplatz kann sie die große Merchandising-Palette des Klubs nicht zeigen, dort geht es mit Bechern und anderen Mitbringseln auch etwas touristischer zu. In der Arena dagegen können viel mehr der rund 300 Artikel präsentiert werden. Es gibt mittlerweile eine große Vielfalt von der Fortuna-Zahnbürste bis zum Bierkastensitz. Wer mit seinem Lieblingsverein träumen will, muss etwas warten – die Bettwäsche ist gerade vergriffen. Daniela Hanf­land bekommt von den Heimspielen nicht viel mit, denn da steht sie im Shop. Aber das stört sie nicht, sie liebt ihre Arbeit und die Spieltage mit einer anderen, teils internationalen Kundschaft. Dafür schaut sie die Auswärtsspiele, zuletzt den Sieg in Bremen, beim Grillen mit Freunden. Am Samstag hofft sie auf erneut gute Leistungen von Torwart Zack Steffen und ein 2:0.