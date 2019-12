Mein Laden : Leidenschaft für Mode in familiärer Verbundenheit

Rafael Beumker und seine Tochter Therese betreiben in Oberkassel seit inzwischen zehn Jahren ihr Damenmodengeschäft Rafael.

Eröffnet hat der heute 61-Jährige das nach ihm benannte Geschäft im Herbst 2009 zunächst an der Cheruskerstraße. Fünf Jahre später zog er an die heutige Adresse in ein größeres Ladenlokal. „Wir haben damals diese Räume komplett saniert und ein schönes Ambiente geschaffen, in dem wir – unter anderem durch die drei großen Schaufenster – unsere Ware sehr gut präsentieren können“, erzählt Beumker. Für die gesamte Dekoration des rund 110 Quadratmeter großen Geschäfts ist übrigens Tochter Therese verantwortlich. Die 27-Jährige begeistert sich nicht nur genauso leidenschaftlich für Mode wie ihr Vater, die beiden treffen auch sämtliche Entscheidungen, vom Einkauf über Markenauswahl bis hin zum Marketing, stets gemeinsam.