Kommen und Gehen in Düsseldorf : Skandinavisches Design neu in der Altstadt

Düsseldorf Das dänische Unternehmen „Design Letters“ hat an der Wallstraße sein erstes Einzelhandelsgeschäft in Deutschland eröffnet. Hier dreht sich alles um Buchstaben und Schriften.

Design Letters verkauft seine Produkte sowohl an den Einzelhandel als auch – vorrangig über einen eigenen Onlineshop – direkt an die Endverbraucher. Nach inzwischen fünf Läden in Dänemark hat das Unternehmen mitten in der Düsseldorfer Altstadt, in den ehemaligen Räumlichkeiten eines Schuhgeschäfts, auf 58 Quadratmetern sein erstes eigenes Geschäft in Deutschland eröffnet. Klare und ruhige Farben – hauptsächlich Weiß, Grau und Sand – bestimmen die Einrichtung des Ladenlokals. Die trendigen Designprodukte werden dort in modernen Regalen und auf unterschiedlich großen Tischen präsentiert. „Wir haben nicht nur das Geschäft, sondern das gesamte Haus angemietet – übrigens zu einem sehr fairen Mietpreis – und sind mit unserem Vertrieb, der bereits seit acht Jahren in Flingern ansässig ist, in die erste Etage gezogen“, sagt Becker. Das Gebäude, zu dem in der oberen Etage auch noch eine Wohnung gehört, wurde innen bereits komplett renoviert, demnächst wird die Fassade gestrichen. Und dann steht der offiziellen Eröffnungsfeier nichts mehr im Weg.