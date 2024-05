Demonstration durch die Stadt Tausende Menschen feiern den CSD in Düsseldorf

Vorneweg zog der Wagen mit CSD-Organisator Kalle Wahle. Dieser hatte prominente politische Unterstützung mitgebracht. So waren Sven Lehmann (Grüne), Queer-Beauftragter der Bundesregierung, und Düsseldorfs Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) vor Ort. „Wir lassen uns nicht wieder unsichtbar machen“, sagte Lehmann zu Beginn der Demo. „Wir sind queer, wir sind laut, wir sind hier und wir gehen auch nicht wieder weg mit unseren Forderungen für Akzeptanz und gleiche Rechte.“ Jubel erhielt auch Hinkel, als er sagte: „Wir sind stolz darauf, dass wir hier in Düsseldorf einen solchen CSD auf die Beine stellen können.“ Er zeige außerdem allen die Rote Karte, erklärte Hinkel in Anlehnung an das Motto, die nicht bereit seien, am 9. Juni zur Europawahl zu gehen. Er fordere alle zum Wählen auf.