CSD 2023 in Düsseldorf Deutlich mehr Teilnehmer als erwartet - Behinderungen für Autofahrer

So fröhlich, so musikalisch und beschwingt die Demo durch Düsseldorf zog, so ernst wurde für die Ziele der LGBTQIA+- Community (lesbisch, schwule, bisexuelle, transsexuell/transgender. queere, intersexuelle und asexuelle Menschen) demonstriert. „Es ist zwar einiges passiert, aber das Bewusstsein für alle Themen rund um LGBTQIA+ und die damit verbundenen Probleme ist in der Gesellschaft noch nicht wirklich ausgeprägt und noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, meinte Takis Mehmet Ali. „In Düsseldorf liegt der Fortschritt zwar deutlich über dem Bundesdurchschnitt, aber ich würde mir mehr CSD in der Kommunalpolitik wünschen.“ So schlägt der Bundestagsabgeordnet bspw. eine „Task Force Queer“ im Rathaus, angedockt ans Kulturamt vor.