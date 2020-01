Kolumne : Und alles ohne Netz

Düsseldorf Kennen Sie Crossminton? Die Sportart, die dem Badminton stark ähnelt, ist noch weitgehend unbekannt, macht aber richtig viel Spaß. Bei den Speed-Lions Düsseldorf kann man Crossminton spielen. Ich habe eine Probestunde in Stadtmitte mitgemacht.

Wie läuft die Stunde ab? Die Speed-Lions haben zwei Hallenzeiten pro Woche – der Dienstag, an dem ich reinschnuppern darf, dient vor allem der Spielpraxis. Deshalb geht es schnell in die Vollen. Die Spieler befestigen nur rasch ihre mobilen Spielfeldbegrenzungen auf dem Boden: 5,5 mal 5,5 Meter groß sind die beiden sich gegenüberliegenden Felder, zwischen ihnen liegen 12,8 Meter. Der Abstand entspricht übrigens dem der T-Linien auf einem Tennisplatz, die 5,5 Meter der halben Breite. Das heißt: Einen Tennisplatz kann man ohne Aufwand zu zwei nebeneinanderliegenden Crossminton-Feldern umfunktionieren.

Wie viel Spaß macht es als Anfänger? Sehr viel. Badminton habe ich früher zumindest ab und an mal gespielt, und im Grunde geht das hier ja sehr ähnlich: Feste hauen, Ball treffen und hoffen, dass der Gegner nicht drankommt und der Ball in seinem Feld landet. Für mich ist die Herausforderung am Anfang allerdings schon das Treffen: Irgendwie ist der Schläger plötzlich ziemlich klein, der Ball schnell, und einige Male haue ich mit viel Elan ein Loch in die Luft. Oder schicke den Ball – immerhin, Power und so! – so hoch nach oben, dass er die hochgezogenen Turner-Ringe (es ist eben eine Mehrzweckhalle) oder gleich die Decke touchiert. Über Bande spielen, lerne ich, gilt nicht. Die Stimmung ist super, und gelacht wird auch zwischendurch.