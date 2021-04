Corona in Düsseldorf : „Zero Covid“-Demonstration im Volksgarten

Teilnehmer bei einem Protest Mitte März auf dem Marktplatz in Düsselodrf. (Archiv) Foto: Silva Fedler

Düsseldorf Für strengere Corona-Maßnahmen sind am Samstag Menschen in mehreren Städten Deutschlands, darunter auch in Düsseldorf, auf die Straße gegangen. Die Mitglieder der „Zero Covid“-Initiative trafen sich am Uhrenfeld im Volksgarten.

Silva Fedler, Chris und 22 weitere Demonstranten standen im Regen am Haupteingang des Volksgartens. Sie hielten Schilder in den Händen, auf denen etwa „3. Welle stoppen“, oder „Solidarischer Shutdown jetzt!!!“ zu lesen stand. Silva und Chris gehören zur Initiative „Zero Covid“. Deren Mitglieder fordern unter anderem drei Wochen bezahlte Pause und wenden sich gegen den „Infektionsherd Arbeitsplatz“. Die Profitinteressen der Unternehmen müssten hinter der Gesundheit der Menschen zurückstehen, hieß es in dem Aufruf zur Kundgebung.

„Die Leute wollen keine Hängepartie mehr mit kurzzeitigen Öffnungen für ein paar Tage, die dann wegen der rasant steigenden Fallzahlen wieder zurückgenommen werden müssen“, erklärt Initiativensprecher Chris, der seinen vollen Namen lieber nicht nennen möchte. „Das ist alles nicht zielführend, um die dritte Welle zu brechen. Es muss etwas passieren, denn jeden Tag sterben Menschen.“

Damit ist klar, die „Zero Covider“ sind eher in der linken Ecke des politischen Spektrums verortet. „Wir sind überparteilich“, konstatiert Chris. „Wir wollen der Forderung nach Homeoffice wo es möglich ist, Nachdruck verleihen. Und wir möchten Ansteckungen in den Betrieben, die zurzeit nicht produzieren müssen verhindern. Auch beim Weg zum Arbeitsplatz.“

Viele Menschen konnten Silva und Chris und die anderen Demonstranten nicht über ihre Ansichten informieren. Dafür waren am verregneten Samstag einfach zu wenige Spaziergänger im Volksgarten unterwegs.

Und doch sind die „Zero Covid“-Aktivisten motiviert, fühlen sie sich doch von den Aussagen des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler oder vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach bestätigt. Auch sie haben sich zuletzt für einen harten Lockdown ausgesprochen.

(tino)