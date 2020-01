Corona-Virus : Streit um Mundschutz am Flughafen Düsseldorf

Streit um Mundschutz am Flughafen Düsseldorf

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Flughafen Düsseldorf wollen einen Mundschutz tragen – und dürfen das nicht. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf wollen als Schutz vor einer Infektion mit dem hochansteckenden Corona-Virus einen Mundschutz tragen – und dürfen das nicht. Die Gewerkschaft Verdi protestiert.

Die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste am Flughafen Düsseldorf kommen täglich bei ihren Kontrollen mit hunderten Passagieren aus aller Welt in Kontakt. Und viele sind nach den aktuellen Berichten über die Ausbreitung des ansteckenden und gefährlichen Corona-Virus beunruhigt und sorgen sich um ihre Sicherheit. Deshalb wollte eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstleisters Kötter Security einen Mundschutz bei der Arbeit tragen. Das wollte ihr Arbeitgeber jedoch nicht und beruft sich auf die Bundespolizei.

Diese habe mitgeteilt, dass „eine Trageerlaubnis eines Mundschutzes für Luftsicherheitsassistenten im Bereich der Transferkontrollstelle nicht vorgesehen“ sei. Für Özay Tarim, Sekretär der Gewerkschaft Verdi, ein Skandal. „Hier geht es um das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter, das respektiert werden muss“, sagt er. Darauf nehme Kötter keine Rücksicht, im Gegenteil: Noch am Freitagmorgen habe der Schichtleiter zu Beginn des Arbeitstages ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angestellten keinen Mundschutz tragen sollten. Kötter arbeitet auf Nachfrage an einer Stellungnahme zu den Vorgängen.

Es gehe der Gewerkschaft nicht darum, Panik zu verbreiten, betont Tarim. „Es mag sein, dass keine Notwendigkeit für einen Mundschutz besteht, aber was soll denn dagegen sprechen“, fragt der Gewerkschafter. Rechtlich sehe er jedenfalls keine Probleme. Deshalb sei es die Pflicht des Arbeitgebers, die Sorge vor einer Ansteckung und die ganz persönliche Angst der Sicherheitsmitarbeiter ernstzunehmen. „Das Unternehmen Klüh Security, das beispielsweise für die Bordkartenkontrolle verantwortlich ist, stellt seinen Mitarbeitern ausdrücklich frei, einen Mundschutz bei der Arbeit zu tragen, wenn sie sich dann wohler fühlen“, so Tarim.

Damit die Situation von höherer Stelle geklärt wird und es an allen Flughäfen in Deutschland eine einheitliche Regelung gibt, hat Verdi das Bundesinnenministerium eingeschaltet und um klärende Worte gebeten. Eine Antwort liegt noch nicht vor. „Wir erwarten, dass die Bundespolizei ihre Blockadehaltung aufgibt und unsere Kollegen bei ihren berechtigten Sorgen unterstützen“, sagt Tarim.

Gleichzeitig fordert Verdi weitere Maßnahmen als Schutz vor einer Infektion. Dazu gehöre nicht nur, dass alle Sicherheitsmitarbeiter Handschuhe tragen. Die Desinfektionsmittelbestände müssten deutlich aufgerüstet werden, meint Verdi. Zurzeit gebe es Desinfektionsstellen an allen drei Flugsteigen am Airport, erklärt Tarim. „Das ist aber deutlich zu wenig“, meint der Gewerkschaftssekretär. Notwendig seien Reinigungsstationen an jeder Kontrollstrecke – insgesamt 48 im Gebäude des Düsseldorfer Flughafens.