Veranstaltungen in Düsseldorf : Japan-Tag und Jazz Rally sind abgesagt

Auch der Marathon wurde gestrichen. Stadt will Allgemeinverfügung bis Ende Mai verlängern.

Dazu zählt auch der Japan-Tag am 16. Mai, den die Stadt, das Land und die Japanische Gemeinde als gemeinsame Veranstalter offiziell abgesagt haben. „Die derzeitigen behördlichen Auflagen erlauben eine Durchführung nicht, einen Nachholtermin in diesem Jahr wird es nicht geben“, heißt es. „Der Japan-Tag ist das größte Fest seiner Art in Europa. In der aktuellen Situation ist es einfach nicht möglich, an einer Veranstaltung festzuhalten, zu der um die 600.000 Gäste kommen“, präzisiert Oberbürgermeister Thomas Geisel.