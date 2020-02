Coronavirus in NRW : Alle Entwicklungen des Tages im Überblick

Düsseldorf In NRW gibt es zwei bestätigte Coronavirus-Fälle. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Der Zustand des Mannes ist kritisch, das Paar hatte zahlreiche Kontakte. Ein Überblick.

Die Eheleute sind in der Nacht zu Mittwoch in die Uniklinik Düsseldorf gebracht worden. Alle Entwicklungen lesen Sie hier im Liveblog. Der Mann ist Informationen unserer Redaktion zufolge 47 Jahre alt und hatte bereits eine Vorerkrankung. Er soll außerdem bereits seit dem 16. Februar über Symptome wie Fieber und Husten geklagt haben. Das sagte der Ärztliche Direktor des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz, Harry Elsbernd. In das Krankenhaus waren der Mann und seine Ehefrau am Rosenmontag gekommen.

„Bei Aufnahme fiel bereits eine deutlich eingeschränkte Lungenfunktion auf“, berichtete Elsbernd. Der Patient sei auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen worden. „Dort kam es zu einer raschen und rapiden Verschlechterung des allgemeinen Zustandes. Es kam zu einem Lungenversagen“, sagte der Chefarzt. Seine Lage sei kritisch, man habe ihn aber stabil halten können.

Nachdem eine Grippeinfektion ausgeschlossen werden konnte, sei schnell der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion aufgekommen. Eine Untersuchung beim Düsseldorfer Uniklinikum habe diesen bestätigt.

Seine Frau habe unter ähnlichen Symptomen gelitten, die aber deutlich schwächer gewesen seien als bei ihrem Mann. Ein erster Coronavirus-Test bei ihr sei negativ verlaufen. Am Mittwoch kam dann aber die Bestätigung: Auch sie ist infiziert.

Die Patientin ist als Kindergärtnerin tätig, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf einer Pressekonferenz am Mittag. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Die Einrichtung bleibt für mindestens zwei Wochen geschlossen, wie der Kreis Heinsberg mitteilte.

Das Ehepaar, das im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt werde, habe noch zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen - auch während der Karnevalszeit, „wo das Virus so weit war, dass die Menschen sich anstecken konnten“, sagte Laumann. „Es ist eine Familie hier aus dem Ort, die man kennt, die an Veranstaltungen teilgenommen hat“, sagte Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen. Außerdem hätten sie kürzlich noch einen Kurzurlaub in einem Hotel in den Niederlanden gemacht. Die niederländischen Behörden und das Hotel seien über die Infektionen des Ehepaares informiert worden.

Auch ein Soldat wird als Kontaktperson des Erkrankten auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte ein Luftwaffen-Sprecher Symptome gebe es aber keine. Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch auch der Militärflughafen Köln-Wahn, Sitz der Flugbereitschaft und Arbeitsplatz des Soldaten, für einige Zeit geschlossen. Bis zur Klärung der Lage seien die Kasernentore zu gewesen, sagte der Sprecher. „Diese Sperrung ist mittlerweile aufgehoben“, sagt er weiter.

Der 47-Jährige hatte sich vor seinem Krankenhaus-Aufenthalt in Erkelenz auch in der Uniklinik Köln behandeln lassen. Der Patient sei zur Nachsorge nach einer anderen Erkrankung vor wenigen Tagen zweimal kurzzeitig in der Uniklinik in ambulanter Behandlung gewesen, teilt die Klinik in Köln mit. „Das Gesundheitsamt der Stadt Köln hat in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab der Uniklinik Köln in der vergangenen Nacht insgesamt zehn Beschäftigte und eine Reihe von Patienten – von denen sich noch sechs in stationärer Behandlung befinden – als Kontaktpersonen identifiziert.“ Diese befänden sich entweder in häuslicher Isolierung oder in der Uniklinik und würden derzeit virologisch getestet.

Der Kreis Heinsberg hat Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Das gab Landrat Stephan Pusch (CDU) via Facebook bekannt. Es herrsche aber keine Panik. Schwimmbäder und Stadtbüchereien seien geschlossen worden, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Rathaus stelle bis einschließlich Montag den Publikumsverkehr ein. Die Stadt Geilenkirchen schloss auch ihr Schwimmbad und die Stadtbücherei, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei den Amateurfußballern des FC Wegberg-Beeck wurde der Trainings- und Spielbetrieb untersagt.

Die Kinder des infizierten Paares zeigen bisher keine Symptome. Sie seien bislang „putzfidel“, sagte Minister Laumann. Er könne dennoch noch nicht sagen, ob die Kinder erkrankt sind. Darüber solle es am Donnerstag nach einem Test Klarheit geben.

Zehn Pflegekräfte und vier Ärzte, die in Erkelenz in Kontakt mit dem Coronavirus-Infizierten standen, sind sicherheitshalber nach Hause geschickt worden. Sie seien aber keine Verdachtsfälle auf eine Infektion, „da sie keine Symptomatik aufweisen“, sagte der Pflegedirektor des Krankenhauses, Stephan Demus, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erkelenz.

Die 14 Mitarbeiter sollen jetzt zwei Wochen zuhause bleiben und eine „Art Tagebuch führen“, sagt Demus. Die Beobachtungsphase geschehe unter der Aufsicht des Gesundheitsamts Heinsberg. Der Betrieb in den Kernbereichen der Klinik gehe indes normal weiter, sagte Friedrich Hölzl, Chefarzt in dem Krankenhaus. Lediglich planbare Fälle seien verschoben worden, um „Kapazitäten freizuhalten“.

Auch anderswo in NRW gab es Reaktionen: Das in der kommenden Woche geplante internationale Badminton-Turnier German Open in Mülheim an der Ruhr wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Die Ausbreitung des Virus stelle für die Stadt Mülheim, die das Turnier untersagte, ein unkalkulierbares Risiko für Besucher und Sportler dar, hieß es.

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer „neuen Situation“. Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Neben den beiden Fällen aus dem Kreis Heinsberg wurde auch in Baden-Württemberg drei Fälle bestätigt.