Krankheitsfälle : Stadt Düsseldorf sieht wegen Coronavirus derzeit keinen Grund zur Beunruhigung

Düsseldorf In der Uniklinik werden derzeit zwei Personen behandelt, die an dem Virus erkrankt sind. Da sie nicht aus Düsseldorf stammen, sieht die Stadt aktuell keine besonderen Erfordernisse. Sie weist aber auf einige allgemeine Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes hin.

Die Stadtverwaltung sieht angesichts der beiden Patienten mit Coronavirus in der Uniklinik bislang nach eigenen Angaben keinen Grund zur Beunruhigung. Sie verweist darauf, dass das Ehepaar nicht aus Düsseldorf stammt, sondern aus dem Kreis Heinsberg hierher verlegt wurde. Entsprechend seien „derzeit keine weiteren Maßnahmen seitens der Düsseldorfer Behörden erforderlich“. Dennoch wies die Verwaltung auf einige allgemeine Verhaltensregeln hin.

So solle man vorbeugend die „allgemeinen Regeln der Hustenhygiene“ beachten, also in die Armbeuge niesen oder husten beziehungsweise Einmal-Taschentücher benutzen. Zudem wird dazu geraten, die Hände mit Wasser und Seife zu waschen.