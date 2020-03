Wegen Coronavirus : Rheinbahn fährt ab Mittwoch nach Sonntagsfahrplan

Düsseldorf Wegen des Coronavirus steht Kunden der Rheinbahn ab Mittwoch nur noch ein reduziertes Fahrtenangebot zur Verfügung. Busse und Bahnen fahren ab Mittwoch nur noch nach Sonntagsfahrplan.

Das öffentliche Leben in NRW wird in diesen Tagen immer mehr eingeschränkt. „Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden. So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag. In unserem Live-Blog halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.