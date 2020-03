Coronavirus in Düsseldorf : Rheinbahn fährt ab Mittwoch nur noch mit reduziertem Fahrplan

Düsseldorf Wegen des Coronavirus steht Kunden der Rheinbahn in Düsseldorf ab Mittwoch nur noch ein reduziertes Fahrtenangebot zur Verfügung. Busse und Bahnen fahren dann nach Samstagsfahrplan.

Oberbürgermeister Thomas Geisel forderte dazu auf, Bus und Bahn nur noch für unverzichtbare Fahrten zu nutzen. So sollen Mitarbeiter von Infrastruktur-Einrichtungen, zu denen etwa auch Polizei, Feuerwehr oder Müllabfuhr gehören, zur Arbeit kommen. Ab Mittwoch gilt auch in Köln ein angepasster Samstagsfahrplan, da die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden.

Das öffentliche Leben in NRW wird in diesen Tagen immer mehr eingeschränkt. „Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden.