Schüler müssen in Quarantäne : Corona-Fall an Grundschule in Düsseldorf

Düsseldorf An der Heinrich-Heine-Grundschule in Düsseldorf-Heerdt gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Ein Kind hat sich infiziert, Mitschüler müssen nun in Quarantäne. Das Gesundheitsamt wurde eingeschaltet.

Die Schule schrieb in einer Mitteilung auf ihrer Seite, dass „in einer Lerngruppe am Hauptstandort SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde“. Für die Familien der Mitschüler hat das Gesundheitsamt Düsseldorf strikte Regelungen erlassen.

Demnach müssen alle Kinder, die mit dem betroffenen Kind in einer Teil-Lerngruppe waren, in häusliche Quarantäne und dürfen frühestens am 19. Juni wieder in die Schule kommen. Kindern, die in direktem Kontakt zu dem Infizierten standen, wird ein Corona-Test angeboten und dringend empfohlen.

Die Familienmitglieder und sonstige Kontakte dieser Kinder unterliegen zunächst keinen Einschränkungen. Das Gesundheitsamt wird sich mit den sieben Familien in Verbindung setzen.

Alle übrigen Kinder dürfen laut Schule den Unterricht weiter besuchen.

