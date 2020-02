Mann aus Gangelt mit Coronavirus infiziert : „Es ist eine Familie hier aus dem Ort, die man kennt“

Düsseldorf NRW hat einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Es handelt sich um einen Mann aus Gangelt, der an einer Vorerkrankung leiden soll und sich in kritischem Zustand befindet. Am Mittwoch äußerte sich der Bürgermeister aus Gangelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen ist zum ersten Mal ein Patient positiv auf den Erreger der Corona-Krankheit, Sars-CoV-2, getestet worden. Wie ein Arzt des Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhauses bestätigte, handelt es sich dabei um einen 47-jährigen Mann. Er soll bereits an einer Vorerkrankung leiden. Der Mann und seine Ehefrau waren zwar nicht verreist, es soll aber Kontakt zu einem Bekannten gegeben haben, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten hatte. Das Ehepaar stammt demnach aus Gangelt im Kreis Heinsberg und wurde zunächst in dem Erkelenzer Krankenhaus behandelt.

Die Kinder des Paares zeigen derzeit keine Symptome. Die Familie hatte laut Kreisverwaltung in den letzten 14 Tagen zahlreiche Kontakte und war wohl auch im Karneval unterwegs. „Zurzeit ist es so, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, weil diese Person aus Gangelt auch Kinder hat und am öffentlichen Leben hier teilgenommen hat“, sagte Bürgermeister Bernhard Tholen (CDU) am Mittwoch. „Es ist eine Familie hier aus dem Ort, die man kennt, die an Veranstaltungen teilgenommen hat.“

Foto: dpa/Guido Kirchner 10 Bilder Coronavirus erstmals in NRW - Transport in Düsseldorfer Unilklinik.

Das mache natürlich manchen Einwohnern Sorge. „Es gibt viele Menschen, die hier schon angerufen und wirklich Angst haben“, berichtete Tholen. Jeder, der Anzeichen von grippeähnlichen Symptomen zeige, solle sich beim Gesundheitsamt melden. Gangelt im Kreis Heinsberg hat 13.000 Einwohner in 19 verschiedenen Ortsteilen. Das ganze Leben in dem Ort sei grenzüberschreitend. „Bei uns ist jeder Zweite einmal in der Woche in den Niederlanden. Selbst die belgische Grenze ist nicht weit entfernt.“ Es gebe sehr viel Fluktuation.

Die beiden Patienten wurden am Dienstagabend ins Universitätsklinikum Düsseldorf zur Behandlung gebracht. Um 2.02 Uhr in der Nacht traf ein Krankentransport der Düsseldorfer Feuerwehr in der Klinik ein. Dort wurde mindestens einer der Patienten entsprechend den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts isoliert und behandelt. Der 47-Jährige hatte sich nach Angaben des Kreises Heinsberg in kritischem Zustand befunden; die Frau weise „Symptome einer Viruserkrankung“ auf, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am späten Abend mit. Der Betroffene sei demnach am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in dem Erkelenzer Krankenhaus aufgenommen worden.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Am Dienstagabend kam der Krisenstab des Kreises Heinsberg zusammen. Als erstes Ergebnis bleiben alle Schulen und Kitas im Kreisgebiet am Aschermittwoch geschlossen. Auch die Kreisverwaltung ist für den Publikumsverkehr geschlossen. In Heinsberg, Erkelenz und Hückelhoven bleiben außerdem alle städtischen Einrichtungen wie Schwimmbäder, Büchereien und Verwaltungsämter geschlossen. Der Krisenstab des Landes NRW soll ebenfalls am Mittwoch tagen.

Eine in der Nacht kursierende WhatsApp, ein unbefugt abfotografierter Entwurf einer Pressemitteilung des Kreises Heinsberg, dementierte um 7 Uhr am Mittwoch Pressesprecher Ulrich Hollwitz. Es treffe nicht zu, dass Schulen und Kitas für 14 Tage geschlossen bleiben, über das weitere Vorgehen werde noch beraten. Hollwitz: „Es sollte keine Panik ausbrechen. Das Vordringliche ist jetzt, alles Menschenmögliche zu tun, um die Infektionskette zu durchbrechen.“

Foto: dpa-tmn/Christin Klose Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte in einer Mitteilung, die Behörden untersuchten die Fälle unter Hochdruck, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Das Gesundheitswesen sei „für solche Erkrankungen gut vorbereitet und aufgestellt“.

Auch in Baden-Württemberg wurde zum ersten Mal ein Fall der Corona-Krankheit Covid-19 gemeldet. Bei dem Patienten handele es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt habe, teilte das baden-württembergische Sozialministerium am Dienstagabend mit. Nach dem positiven Test sollte der Mann noch am Abend in eine Klinik eingeliefert und dort isoliert werden. Zurzeit würden die Kontaktpersonen ermittelt und entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet. Damit gibt es in Deutschland einschließlich des Erkelenzer Falls mindestens 18 bestätigte Fälle der Infektion mit dem Coronavirus.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Textes stand, dass das betroffene Ehepaar aus Selfkant stamme. Inzwischen wurde bekannt, dass Sie aus der Gemeinde Gangelt kommen. Wir haben den Text entsprechend korrigiert.

(mja/hec/kes/nic/sg/ujr/RP)