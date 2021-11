Corona-Maßnahmen : Düsseldorfer OB will wieder Maskenpflicht an den Schulen

Düsseldorfer OB will wieder Maskenpflicht an den Schulen

Exklusiv Düsseldorf Die Infektionszahlen steigen wieder, trotzdem hat NRW gerade erst die Maskenpflicht aufgehoben. Ein ganz falsches Signal, findet Stephan Keller (CDU) und fordert insgesamt schärfere Schutzmaßnahmen.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) fordert vom Land NRW und vom Bund schärfere Corona-Maßnahmen, darunter eine neuerliche Maskenpflicht an den Schulen und eine Impfpflicht für Pflegekräfte. „Ich blicke mit großer Sorge auf den Winter, weil wir ausgerechnet in einer sich zuspitzenden Situation auf einfache Schutzmaßnahmen verzichten. Wir müssen viel wachsamer sein“, sagte Keller unserer Redaktion. „Wir sind mit dem Impfen einfach noch nicht so weit, dass wir uns Sorglosigkeit erlauben könnten.“

Die Aufhebung der Maskenpflicht an NRW-Schulen vor knapp einer Woche sei das falsche Signal gewesen. „Ich appelliere an das Land, die Maskenpflicht in Schulen umgehend wieder einzuführen. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzen einfach zu hoch, und der Umgang mit den Masken, so lästig sie sind, ist gelernt und erprobt.“ Der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der turnusgemäß auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, hatte die Aufhebung der Maskenpflicht als verantwortbar bezeichnet. Das Land werde „das Infektionsgeschehen weiter mit konzentrierter Wachsamkeit verfolgen“ und handeln, wenn es nötig sei, Kostenpflichtiger Inhalt hatte er in einem Interview mit unserer Redaktion erklärt.