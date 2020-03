Corona in Düsseldorf : Zu lange Wartezeiten auf das Testergebnis

Die Corona-Tests werden derzeit in Düsseldorf an der Witzelstraße, an der Mitsubishi Electric Halle sowie durch einen mobilen Dienst vorgenommen. Foto: Stadt Düsseldorf / Uwe Schaffmeister

Düsseldorf Manche Bürger harren mehr als fünf Tage ohne Bescheid aus. Die Hotline soll jetzt die Befundabfrage ermöglichen.

Am Wochenende hatte es im Nettwerk Düsseldorf auf Facebook eine Diskussion um die Wartezeiten gegeben. Daran teil nahm auch RP-Leserin Astrid Beicht-Schwaab, über die unsere Redaktion vorige Woche berichtet hatte. Ihre Familie war von der Hotline gebeten worden, in freiwillige Absonderung zu gehen, dann hatte es falsche Hinweise zur Krankschreibung gegeben. Die Tochter musste am Dienstag zum Corona-Test. „Auf Nachfrage am Donnerstag sagte man uns, dass es mittlerweile fünf bis sechs Tage dauert, da man nicht mehr hinterkommt.“ Am Freitag sei dann der erlösende Anruf gekommen.