Wegen Coronavirus : Stadt Düsseldorf verbietet Events mit mehr als 1000 Leuten

OB Thomas Geisel hatte am Dienstag angekündigt, dass Großveranstaltungen vorerst untersagt werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Verbot von Großveranstaltungen soll dazu dienen, eine zu erwartende Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Die Stadt hat per Allgemeinverfügung Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, die gleichzeitig anwesend sind, generell untersagt. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis Mittwoch, 22. April, kann aber bei Bedarf verlängert werden. Hinsichtlich der Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern stimme sich die Verwaltung aktuell ab.

Das Verbot von Großveranstaltungen soll die zu erwartende Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und sie von der noch anhaltenden Influenzawelle entkoppeln. „Eine zeitlich langsamere Ausbreitung hat den Vorteil, dass die medizinischen Versorgungssysteme über einen größeren Zeitraum in Anspruch genommen werden, so dass die punktuelle Belastung geringer und eine Überlastung vermieden wird“, erklärte die Stadt. Zudem würden empfindlichere Personengruppen so geschützt.