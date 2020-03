Allgemeinverfügung erlassen : Stadt Düsseldorf verbietet Hamsterkäufe in Supermärkten

Düsseldorf Auch in Düsseldorf haben viele Menschen in Supermärkten Unmengen von Vorräten gekauft. Das führte zu leeren Regalen. Nun dürfen nur noch Waren im „haushaltsüblichen Umfang“ herausgegeben werden.

In vielen Supermärkten werden die Kunden schon darauf hingewiesen: Hamsterkäufe sind unnötig. Ob Milch, Klopapier oder Küchentücher – die Anzahl ist begrenzt. Die Stadt Düsseldorf unterstützt die Händler nun mit einer neuen Allgemeinverfügung, die am Montagabend erlassen worden ist. Darin heißt es wörtlich: „Im Rahmen des zulässigen Handels...dürfen Waren nur in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person herausgegeben werden.“ Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Irrationale Erwägungen haben in Bezug auf bestimmte Produkte zu so genannten Hamsterkäufen geführt.