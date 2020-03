Coronavirus : Düsseldorf schließt Schwimmbäder ab Montag

Düsseldorf Alle städtischen Bäder in Düsseldorf bleiben ab Montag geschlossen. Hinter den Kulissen gab es offenbar einen Konflikt – bei dem auch die Vorfälle im Rheinbad eine Rolle gespielt haben dürften.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Bädergesellschaft schließt ab Montag alle städtischen Hallenbäder und Saunaanlagen. Dies geschehe zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern vor einer Corona-Infektion, hieß es noch lange vor der Verschärfung der Schutzmaßnahmen durch das Land am Sonntagnachmittag auf der Internetseite.

Die Regelung gilt bis vorerst 19. April. Bereits seit Samstag sind die städtischen Lehrschwimmbäder an den Schulstandorten, das Hallenbad Eller sowie das Therapie-Schwimmbad St. Josef geschlossen.

Der Schritt war angesichts der deutschlandweiten Vorkehrungen gegen eine Ausbreitung des Corona-Virus erwartet worden. Allerdings hatte es anders als etwa bei Museen zunächst keine Klarheit gegeben. Der zuständige Dezernent Burkhard Hintzsche hatte bei einer Pressekonferenz am Freitag auf offener Bühne von einem Konflikt mit Bäderchef Roland Kettler berichtet – ein ungewöhnlich scharfer Umgang mit einem städtischen Bediensteten.

Hintzsche sagte, er habe versucht, Kettler zu bewegen, „von sich aus die Bäder im Rahmen seiner Betreiberverantwortung zu schließen“. Kettler warte aber auf eine schriftliche Verfügung, so Hintzsche hörbar verärgert. Hintzsche fügte hinzu, die Stadtspitze habe derzeit wegen Corona anderes zu tun, „als in Bezug auf unsere eigenen Einrichtungen Verfügungen auszustellen“. Er sah Kettler am Zug. „Die Verfügung können wir gern nachreichen.“