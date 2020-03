Corona-Krise in der Landeshauptstadt : Diese neuen Einschränkungen für Düsseldorf wurden am Sonntag beschlossen

Anzeigetafeln auf der Kö werben für Gesundheitsschutz. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Düsseldorf hat seine Maßnahmen gegen das Coronavirus am Sonntagabend noch mal verschärft. Nahezu alle Veranstaltungen werden verboten. Die Rheinbahn reduziert den Fahrplan. Alle neuen Regelungen im Überblick.

Das Coronavirus versetzt Düsseldorf ab Montag endgültig in einen noch nie gekannten Ausnahmezustand. Der städtische Krisenstab hat sich am Sonntagabend auf eine Reihe von weiteren Einschränkungen für das öffentliche Leben geeinigt. Während die Sitzung in der Feuerwache an der Hüttenstraße noch lief, veröffentlichte die Landesregierung ihre Vorgaben. Teilweise überschneiden sich die Regeln. Über die genaue Ausgestaltung will die Stadt am Montag informieren. Diese Regelungen gelten ab jetzt:

Alle Veranstaltungen werden untersagt In Düsseldorf gelten zunächst bis 19. April Vorgaben, wie man sie von den sogenannten stillen Feiertagen wie Totensonntag kennt. Alle Veranstaltungen werden untersagt, wenn sie nicht dem Aufrechterhalten der „kritischen Infrastruktur“, also etwa dem Gesundheitswesen, nutzen. Zu den wenigen Ausnahmen zählen laut Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) Beerdigungen. Gastronomie wird nur noch mit bestimmten Auflagen zugelassen. Verboten ist laut Geisel Gastronomie mit „Party-Charakter“. Erlaubt sind Gaststätten mit bis zu 50 Sitzplätzen, die weit auseinander liegen. Die genauen Regelungen werden noch veröffentlicht. Geisel rief am Abend in einer Videobotschaft dazu auf, möglichst jeden sozialen Kontakt zu vermeiden, um die Zahl der Ansteckungen zu minimieren. Zugleich bräuchten insbesondere Senioren die Unterstützung der Stadtgesellschaft, etwa bei Einkäufen.

Corona-Nachricht Wahlen Auch die Vorbereitungen für die Kommunalwahl am 13. September kommen zum Erliegen. Die SPD hat ihre für Samstag geplante Versammlung verschoben. Dort sollten die Kandidaten gewählt werden. Die FDP hat ihren ebenfalls für Samstag geplanten Parteitag ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. Kreisparteichefin und Oberbürgermeister-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann rief ihre Mitbewerber dazu auf, mit den Kampagnen im Vor-Wahlkampf zu pausieren. Absagen Die Liste der abgesagten Veranstaltungen wird immer länger. Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz wird nicht stattfinden – die Schausteller hatten vor einigen Tagen noch versucht, mit Sondermaßnahmen wie Desinfektionsmittelständern die Veranstaltungen zu retten. Auch der Dreck-Weg-Tag am 8. März entfällt. Inzwischen hat auch der erste Schützenverein sein Fest abgesagt. Traditionell eröffnen die Vennhauser die Saison, die am 1. Mai hätte starten sollen. Von den anderen Schützenvereinen hat es noch keine Meldung gegeben. Kirche Die katholischen Kirche in Düsseldorf streicht wenige Wochen vor Ostern ebenfalls alle Veranstaltungen, darunter eine große Aufführung der Johannespassion. Das Erzbistum Köln hat auch alle Gottestdienste untersagt. Obdachlose Die Obdachlosenzeitung Fiftyfifty beklagt, dass der Verkauf eingebrochen ist. Obdachlose berichteten, dass sie die Angst der Passanten spürten, dass sie sich anstecken könnten. Fiftyfifty ruft zum fairen Umgang mit Obdachlosen auf. Händeschutteln sei derzeit überall ein Tabu. „Aber eine freundliche Geste, ein nettes Wort und auch der Erwerb unserer fiftyfifty sollten doch bitte immer noch selbstverständlich sein.“ Füchschen Der Inhaber der Hausbrauerei Füchschen, Peter König, schloss am Sonntag sein Stammhaus ganz ohne Druck der Behörden: Es waren bis 15 Uhr fast keine Gäste gekommen, er wollte sein Personal nicht ohne Beschäftigung herumstehen lassen. „Drastisch“ sei der Rückgang an Besuchern durch die Corona-Angst, sagt König, der am frühen Abend auf eine Ansage der Bundes- und Landesregierung wartete, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Gericht Auf Freispruch wegen Corona kann keiner hoffen: Weder im Justizzentrum am Oberbilker Markt noch bei den Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichten am Hauptbahnhof musste bislang ein Prozess ausgesetzt werden. Aber alle acht Gerichte haben ihr Krisenmanagement aktiviert. Das Verwaltungsgericht will seine Caféteria an der Bastionstraße ab Montag für auswärtige Besucher schließen. Im Oberlandesgericht (OLG) bitten jetzt im Eingangsbereich zur Begrüßung um „Lächeln statt Handschlag“.

Rheinbahn stellt auf Samstagsfahrplan um Busse und Bahnen fahren am Montag noch wie gewohnt, der Verkehr wird dann aber im Laufe der Woche ausgedünnt. Oberbürgermeister Geisel fordert dazu auf, Bus und Bahn nur noch für unverzichtbare Fahrten zu nutzen. So sollen Mitarbeiter von Infrastruktur-Einrichtungen, zu denen etwa auch Polizei, Feuerwehr oder Müllabfuhr gehören, zur Arbeit kommen. Das ist die Personengruppe, die auch Anspruch auf eine Not-Betreuung in den Kitas hat.

Prioritäten bei den Tests Die Zahl der Corona-Infektionen steigt sprunghaft. Dadurch kann es zu Engpässen beim städtischen Diagnosezentrum kommen. Daher werden Tests nur noch für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur angesetzt. Alle anderen Verdachtsfälle sollen sich in freiwillige Quarantäne begeben – haben aber natürlich weiterhin Anspruch auf medizinische Behandlung.

Akkreditierungsstelle Die Stadt will eine zentrale Stelle einrichten, bei der sich Personen und Organisationen als bedeutend für die kritische Infrastruktur registrieren lassen können.

Reaktionen Die letzten Wochen standen in Düsseldorf bereits voll im Zeichen von Corona. Für viele Bereiche gibt es nun klare Vorschriften, die sich auch Gastronomen wünschen. 50 Düsseldorfer Restaurant-Betreiber aus haben sich am Sonntagnachmittag zu einer Krisensitzung getroffen. „Wir brauchen eine klare, nicht-interpretierbare Regelung“, sagte Kerstin Rapp-Schwan, die wie viele Kollegen ihre Existenz bedroht sieht. Wie die Auflagen genau aussehen, das sei noch nicht mitgeteilt worden, kritisierte Rapp-Schwan. Spätestens seit der Ansprache der Kanzlerin zur Lage der Nation am Donnerstagabend „kommt keiner mehr“, so die Gründerin der Schwan-Restaurants, die fürchtet, dass die Regelung der Landesregierung „ein Sterben auf Raten ist“. Die Düsseldorfer Gastronomen hoffen jetzt auf einen Rettungsschirm, „sonst sind 80 Prozent der Lokale in sechs Wochen zu“.

Erleichtert reagiert derweil Katrin Schindler, Chefin des Boulevardtheaters Komödie, auf die angeordneten Theater-Schließungen. Die vergangenen zwei Wochen seien „sehr hart“ gewesen: „Wir haben kaum Karten verkaufen können, viele Düsseldorfer waren zurecht verunsichert.“ Ohne die Vorgabe des Landes beziehungsweise der Kommune habe sie zum Beispiel keine Möglichkeit gehabt, Kurzarbeit in die Wege zu leiten. Für ihr Haus seien rund 30 Mitarbeiter tätig, davon 14 Festangestellte. Sie stehe nun dennoch wie vergleichbare private Theater in der Stadt vor einer „existenziellen Katastrophe“: Am Montagmittag will sie mit Düsseldorfer Intendanten in einer Krisensitzung mit OB Geisel und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe darüber sprechen.