Kampf gegen die Corona-Pandemie : Chefärzte fordern raschen Strategiewechsel

Düsseldorf Die Auseinandersetzung um den richtigen Weg beim Kampf gegen den Coronavirus gewinnt an Fahrt. Der Düsseldorfer Mediziner und Chefarzt Aristotelis Giagounidis fordert ein Zwei-Säulen-Modell. Wie das aussehen soll, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Düsseldorfer Mediziner und Chefarzt am Marienhospital, Aristoteles Giagounidis, unterstützt Politiker wie Oberbürgermeister Thomas Geisel und jene Mediziner in Deutschland, die ein Umdenken bei der Bewältigung der Coronakrise fordern. „Wir müssen die deutsche Entwicklung genauer in den Blick nehmen und dann bewerten, ob wir nicht differenzierter vorgehen können“, sagt der Spezialist für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin.

In einem gemeinsam mit den Medizinern Martin Grießhammer (Minden) und Uwe Platzbecker (Leipzig) aufgesetzten Schreiben fordert er, die Sinnhaftigkeit bestimmter Maßnahmen möglichst rasch zu überprüfen. „Wir müssen Risikogruppen sehr konsequent isolieren, können aber gesunden Menschen und in gewissem Umfang auch Kindern und Jugendlichen mehr Bewegungsspielraum lassen“, meint der 53-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Grundthese der drei Ärzte lautet: Die Situation in Deutschland ist mit der in Italien und Spanien eben nicht zu vergleichen. Italiener und Spanier strebten auf eine eigene Art und Weise nach sozialer Nähe und Vertrauen. Mehrgenerationenhaushalte und die Tendenz, schon mal eher „fünf gerade sein zu lassen“, hätten den Weg für eine unkontrollierte Ausbreitung bereitet, argumentiert Giagounidis.

Dagegen dominierten in Deutschland, ähnlich wie in den Niederlanden und in Skandinavien, Regeltreue und Sicherheitsbedürfnis. „Genau daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, damit am Ende der eintretende Gesamtschaden für Deutschland nicht das erforderliche Maß übersteigt“, sagt der 53-Jährige.