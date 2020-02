Krankentransport aus Erkelenz : Coronavirus-Patient trifft in Düsseldorf ein

Ein Krankentransport trifft mit dem Patienten am frühen Morgen in der Uniklink Düsseldorf ein. Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf In den frühen Morgenstunden ist der erste Patient, der in NRW positiv auf den Corona-Erreger getest wurde, ins Infektionszentrum der Uniklinik Düsseldorf gebracht worden. Er wird dort entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts isoliert und behandelt.

Es ist 2.02 am frühen Mittwochmorgen, als ein Notarzt- und ein Krankenwagen auf das Gelände der Universitätsklinik Düsseldorf fahren und vor dem Leber- und Infektionszentrum halten. An Bord haben sie einen Patienten, der positiv auf den Erreger der Corona-Krankheit, Sars-CoV-2, getestet worden ist - Es ist der erste bestätigte Fall in Nordrhein-Westfalen.

Zunächst steigt der Notarzt aus seinem Wagen. Aus dem Gebäude kommen drei Personen in weißen Overalls, die zum eigenen Schutz Mund- und Nasenmasken sowie Handschuhe und Gummistiefel tragen. Der Krankenwagen fährt rückwärts an den Eingang des Infektionszentrums. Der Patient wird auf einer Trage aus Wagen geschoben, vom medizinischen Personal in Empfang genommen und ins Gebäude gebracht. Dort wird er entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts behandelt und isoliert werden. Der Patient befand sich nach Angaben des Kreises Heinsberg vom Nachmittag in einem kritischem Zustand. Dem Gesundheitsministerium NRW zufolge hatte der Mann eine Vorerkrankung.