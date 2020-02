Messe in Düsseldorf : 40 chinesische Aussteller sagen bei der Euroshop ab

Messe in Düsseldorf

Die Euroshop ist eine Weltleitmesse für den Handel. Sie findet ab Sonntag in Düsseldorf statt. Foto: obs/HappyOrNot

Düsseldorf Die Messe Düsseldorf hat ein Superjahr vor sich. Der Coronavirus könnte die Aussteller- und Besucherzahlen jedoch beeinflussen.

Am Sonntag beginnt auf dem Messegelände in Stockum die Euroshop, die weltgrößte Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels. Zur letzten Messe dieser Art kamen 113.000 Besucher. Die Messe-Chefs hoffen auf ähnlichen Erfolg, wenngleich der Coronavirus das Geschäft eintrüben kann. Bislang aber halten sich die Auswirkungen in Grenzen.