Unternehmen in Düsseldorf : Coronakrise trifft die Wirtschaft hart

Unternehmen in Düsseldorf

Düsseldorf Laut einer Blitzumfrage der IHK sind knapp 90 Prozent der Unternehmen betroffen. Auch die Handwerkskammer hatte bereits von einem Konjunkturabsturz berichtet.

Die Voronakrise hat massive Auswirkungen auf die Unternehmen in der Region. „Wie befürchtet, trifft der Shutdown des öffentlichen Lebens in Düsseldorf und im Kreis Mettmann die Wirtschaft besonders hart“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Düsseldorf, Gregor Berghausen. Er bezieht sich auf die Ergebnisse einer IHK-Blitzumfrage, die am Freitag veröffentlicht wurde – demnach gibt es kaum ein Unternehmen, das keine Folgen spürt.