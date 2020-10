Auswirkung der Coronakrise : Minus in der Düsseldorfer Stadtkasse liegt bei über 500 Millionen Euro

Minus in der Düsseldorfer Stadtkasse liegt bei über 500 Millionen Euro

Auf einem Schiff können Düsseldorfer in Quarantäne gehen – einer der Gründe für Mehrkosten durch die Pandemie. Foto: Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Die Coronakrise lässt die Gewerbesteuer einbrechen. Neue Zahlen aus dem Rathaus zeigen das Ausmaß. Dazu kommen Mehrkosten etwa für das Quarantäneschiff. DIe Krise belastet auch die Planungen für das kommende Jahr.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Coronakrise beschert Düsseldorf ein dramatisches Loch in der Stadtkasse. Die Kämmerei erwartet zum Jahresende inzwischen eine Verschlechterung von mehr als 500 Millionen Euro im Vergleich zu den Planungen. Hauptgrund ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer. Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt liegt rund 400 Millionen Euro unter Plan; veranschlagt gewesen war vor Jahresbeginn rund eine Milliarde Euro. Dies besagt nach Informationen unserer Redaktion ein Bericht, der dem Stadtrat in seiner ersten Sitzung am 5. November vorgelegt werden soll.