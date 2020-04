Steuereinnahmen in Düsseldorf : So negativ wirkt sich die Corona-Krise auf den Haushalt der Stadt aus

Düsseldorf Die Stadt erwartet wegen der Corona-Krise eine deutliche Minderung der Steuereinnahmen, weil unter anderem der Betrieb in der Industrie, im Handel und in der Gastronomie eingeschränkt beziehungsweise eingestellt wurde.

Bis zum 6. April gingen beim Steueramt 315 Stundungsanträge für die Gewerbesteuer mit einem Volumen von 14,5 Millionen Euro ein, teilte Schneider dem Ausschuss in ihrer Sachdarstellung vorab mit. Stundungen sind Verschiebungen der Fälligkeit eines Steueranspruchs in die Zukunft. Bis zum selben Zeitpunkt lagen 732 Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuer vor, die in Summe rund 28,4 Millionen Euro ausmachen. Steuerzahler können eine Herabsetzung der Vorauszahlungen für das laufende Jahr beantragen, wenn die bisherige Festsetzung höher als die zu erwartende Steuerschuld ist. Derzeit gehen täglich zehn bis 15 Anträge auf Stundung und 20 bis 30 zur Herabsetzung ein. Außerdem können geleistete Vorauszahlungen zu Erstattungen führen, was sich ebenfalls verschlechternd auf die Ergebnis- und Liquiditätslage der Stadt auswirkt. Eine Prognose über die Entwicklung der Erträge ist aufgrund der dynamischen Lage in der Corona-Krise derzeit noch nicht möglich. Nach derzeitiger Einschätzung ergibt sich aber bis zum Jahresende ein erhebliches Risikopotenzial und auch auf die Folgejahre wird sich die Krise negativ auswirken.