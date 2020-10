Steigende Zahlen : 39 neue Corona-Fälle in Düsseldorf - Inzidenz liegt über 30

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in Düsseldorf stark an. 39 neue Fälle sind dazugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit von 28,3 auf deutlich über 30 gestiegen.

Mit Stand Mittwoch (7. Oktober) wurde bei insgesamt 3398 Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert, ein Anstieg um 39 Fälle. 190 (-5) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 29 (+5) in Krankenhäusern behandelt, davon 5 (+2) auf Intensivstationen. 3159 (+43) Menschen in der Landeshauptstadt sind inzwischen genesen.

49 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 1400 (-10) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 31,4 - dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an. Am Mittwoch hatte die Zahl noch bei 28,3 gelegen.