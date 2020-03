Reaktionen auf die Corona-Ausbreitung : Stadt Düsseldorf schließt Einrichtungen mit Bürgerkontakt

Corona-Nachrichten

Justiz (wuk) Die Justizbehörden sehen sich für die Corona-Krise gut aufgestellt. In allen acht Düsseldorfer Gerichten existiert seit jeher ein Krisenmanagement, das je nach Bedarf aktiviert wird und derzeit auch im Gerichtszentrum am Hauptbahnhof (Arbeits-, Landesarbeits-, Finanz- und Sozialgericht) aktiviert ist. Die entsprechenden Krisen-Ausschüsse tagen dort alle zwei Tage, deutlich kürzere Intervalle seien aber unproblematisch, heißt es aus den Behörden, deren Chefs und Geschäftsleiter in ständigem Kontakt stehen.

Das Verwaltungsgericht hat angekündigt, die hauseigene Caféteria ab Montag für auswärtige Besucher zu schließen. Das Oberlandesgericht (OLG) und dessen Planungsstab haben Schilder im Eingangsbereich aufgestellt, die von hessischen Justiz-Kollegen übernommen wurden: „Lächeln statt Handschlag“, heißt es dort, um hygienische Mindeststandards bei Begegnungen zu erläutern.

Bei Amts- und Landgericht am Oberbilker Markt, wo täglich zwischen 1000 und 2000 Besucher gezählt werden, sind die Eingangskontrollen schon vor Tagen umgestellt worden: Statt per Hand und von Justizwachtmeistern werden Besucher in den Sicherheitsschleusen nun vorwiegend elektronisch kontrolliert, nur in Ausnahmenbegeben sich Justizkräfte noch zu den Besuchern in die verglasten Schleusenräume. Allen Gerichtsbehörden gemeinsam ist das Bestreben, den Geschäftsbetrieb weiter aufrecht zu erhalten. BisAus keinem der acht Gerichte ist bisher ein Corona-Verdachtsfall bekannt geworden.