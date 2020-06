Amtsgericht Düsseldorf : Corona-Verstoß: Barkeeper akzeptiert 4000 Euro Buße

Der erste Fall eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen wurde am Mittwoch vor Gericht verhandelt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Oberbilk Eigentlich hatte ein Barkeeper, den das Ordnungsamt wegen Corona-Verstößen in seiner Shisha-Bar in Oberbilk zu 4000 Euro Buße verdonnert hatte, auf keinen Fall zahlen wollen. Als er aber sah, wie groß das Interesse am ersten Corona-Fall vor Gericht war, machte er einen Rückzieher.

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

(wuk) Beinahe panisch hat ein 31-Jähriger am Mittwoch vor dem Amtsgericht seinen Protest gegen eine Buße von 4000 Euro zurückgezogen. Beim ersten Fall eines Düsseldorfer Corona-Verstoßes, der vor Gericht landete, sah sich der Ex-Mitarbeiter einer Oberbilker Shisha-Bar einem breiten Spektrum von Fotografen und TV-Teams gegenüber. Seine Bitte, der Fall soll ohne Publikum verhandelt werden, konnte die Richterin nicht erfüllen. Bei öffentlichen Prozessen sind Zuschauer grundsätzlich zugelassen. Maulend zog der 31-Jährige seinen Protest zurück: „Dann zahl’ ich das halt!“