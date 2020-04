Kreativ in der Corona-Krise : Junge Schauspieler bringen Klassiker ins Internet

Das Düsseldorfer Schauspiel-Ensemble „Die Chemiker“ hat aus Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“ einen ungewöhnlichen Film gemacht. Ab Samstag kann das Werk online gesehen werden.

So kamen sie und Nina Lange auf die Idee, aus einem Buch der Weltliteratur eine Online-Fassung zu machen. Ausgewählt haben sie „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Verne. Es geht um einen exzentrischen Briten, der im Jahre 1872 die Wette eingeht, in 80 Tagen die Erde zu bereisen. „Den Roman hatte ich schon vor längerer Zeit zum Theaterstück umgeschrieben, als echte Aufführung aber war die Geschichte immer zu aufwendig“, sagt Andreas Freitag. Immerhin gibt es in dem Abenteuer 48 Rollen, Tiere wie Elefanten und Bisons, lange Zugreisen durch viele Länder und wilde Schießereien. Das Konzept für das Projekt: Neun Schauspieler der Gruppe verkörpern alle Figuren aus „In 80 Tagen um die Welt“ – einige von ihnen nur eine Hauptrolle, andere mehrere kleine Parts. Nina Lange übernahm die Position des Erzählers, der im Laufe der Handlung Schauplätze erläutert oder nicht gezeigte Handlungen zusammenfasst. Das Besondere: Alle neun Schauspieler spielten ihre Szenen am heimischen Schreibtisch vor der Kamera ihres PCs. Andrea Freitag kombinierte mit einer Computersoftware die neun Kameraeinstellungen auf ihrem Bildschirm und speicherte jene Neun-Bilder-Sicht komplett auf. Jeder Akteur sollte sich und die zu sehende Fläche (also kaum mehr als 80 Zentimenter) den entsprechenden Spielszenen nach gestalten – und zwar nur mit Requisiten, die ohnehin in ihren Wohnungen vorhanden waren. Der Einfallsreichtum war groß. Einige Topfpflanzen geschickt platziert, machten aus dem Schreibtisch einen Urwald; ein weißes Taschentuch im Kragen und ein handelsüblicher Hammer reichten als Kostüm für einen Richter; eine aktuelle Ausgabe der Rheinischen Post wurde mit Schlagzeilen aus dem Jahr 1872 überklebt. Für einige Requisiten griffen Andrea Freitag und Nina Lange auf ihr Lager zurück. In einem eigenen Raum nämlich sammeln sie alle Stücke aus den vergangenen zehn Inszenierungen. Ein Globus, eine alte Uhr, eine Melone bekamen neue Aufgaben. Und ganz aktuell verzichtete das Ensemble auf historisches Geld und ließ die Figuren der Geschichte mit Klopapier bezahlen.