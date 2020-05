Bevölkerung soll auf Antikörper getestet werden : Stadt Düsseldorf plant Corona-Test mit 1000 Bürgern

Üblicherweise wird eine akute Infektion mit den Coronavirus über den Nachweis in einem Nasen-Rachenabstrich abklärt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Die 1.000 Probanden werden durch das Amt für Statistik und Wahlen ermittelt. Die Stadt plant so, einer möglichst hohen Dunkelziffer von Erkrankten oder bereits Genesenden auf die Spur zu kommen. Mit im Boot ist die Uniklinik Düsseldorf.

Um einer Dunkelziffer von an Covid-19-Erkrankten sowie an bereits Genesenen auf die Spur zu kommen, plant die Stadt auf Wunsch von OB Thomas Geisel eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD).

Dabei ist die Testung einer repräsentativen Stichprobe von 1.000 Düsseldorfern auf das Vorliegen von Antikörpern gegen das Coronavirus vorgesehen, die eine Beurteilung der Zahl von abgelaufenen Infektionen ermöglicht. Die Verfahren und Kapazitäten zur Testung einer großen Zahl von Proben stehen am UKD nun zur Verfügung und die Details der Studienplanung werden zur Zeit mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Für dieses aufwändige Vorhaben werden Gesundheitsamt und UKD jetzt gemeinsam die Vorbereitungen treffen. Die 1.000 Probanden werden durch das Amt für Statistik und Wahlen ermittelt. Die Stadt Düsseldorf strebt bei diesem Projekt eine Refinanzierung über das Land Nordrhein-Westfalen an. Hintergrund: Corona-Tests Üblicherweise wird eine akute Infektion mit den Coronavirus über den Nachweis in einem Nasen-Rachenabstrich abklärt. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat dafür in erheblichem Umfang und relativ schnell die Eirichtung von Diagnostikzentren ermöglicht und damit die Rahmenbedingungen für eine unkomplizierte Testung der Bevölkerung geschaffen.