Öffnungszeiten und Orte : Wo man sich in Düsseldorf an Ostern testen lassen kann

Kabinen im Schnelltestzentrum in der Mitsubishi Electric Halle Foto: Stadt Düsseldorf/ David Young/Stadt Düsseldorf/David Young

Düsseldorf Gerade über die Osterfeiertage werden sich viele Düsseldorfer mit anderen Familienmitgliedern treffen. Davor sind Tests besonders wichtig. In den städtischen Schnelltestzentren kann man sich auch über die Feiertage testen lassen. Was man dazu wissen muss.

Auch über die Osterfeiertage haben Düsseldorfer die Möglichkeit, kostenlose Schnelltests im Schnelltestzentrum an der Mitsubishi Electric Halle und am ISS Dome durchführen zu lassen. Personen mit Symptomen können sich nach Terminvereinbarung über die städtische Corona-Hotline unter 0211-8996090 ebenfalls an den Ostertagen in der Mitsubishi Electric Halle testen lassen.

Die Mitsubishi Electric Halle ist von Karfreitag (2. April) bis Ostermontag (5. April) jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet, an Ostersonntag jedoch geschlossen.

Die Schnellteststation am ISS Dome hat an Karfreitag (2. April), Ostersonntag (4. April) und Ostermontag (5. April) jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. An Karsamstag (3. April) kann man sich von 9 bis 18 Uhr testen lassen.

Termine können online vereinbart werden unter www.corona.duesseldorf.de/schnelltest. Auf der Seite sind auch weitere Schnellteststationen im gesamten Stadtgebiet aufgeführt.

Schnelltests sollten nur bei symptomfreien Personen durchgeführt werden. Wer Krankheitssymptome hat, sollte sich direkt an den jeweiligen Hausarzt wenden. Ein PCR-Test kann auch an der Mitsubishi Electric Halle oder über den mobilen Dienst durchführt werden nach vorheriger Terminvereinbarung über die städtische Corona-Hotline.

Die Hotline ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 8 bis 16 Uhr besetzt, außer am Ostersonntag. Auch die Kontaktpersonennachverfolgung ist über Ostern täglich im Einsatz und wird Infizierte und deren Kontaktpersonen kontaktieren und informieren.

Mittlerweile besteht das Diagnosezentrum an der Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk seit mehr als einem Jahr. Über 110.000 PCR-Tests wurden dort bislang durchgeführt. Die Kapazitäten und das Angebot wurden entsprechend der Situation angepasst. So wurden die bisherigen PCR-Tests um das Angebot der kostenlosen Schnelltests erweitert.

PCR-Tests haben eine höhere Aussagekraft, allerdings müssen sie im Labor analysiert werden. Sobald das Ergebnis der Testungen vorliegt, können die getesteten Personen via QR-Code ihr Ergebnis abrufen. Die Ergebnisse der PCR-Testungen liegen in der Regel innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach Laboreingang vor. Bei Schnelltests kann das Ergebnis innerhalb von etwa 15 Minuten direkt am Testort ermittelt werden.

(csr)