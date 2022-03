Steigende Corona-Zahlen : Hat auch Düsseldorf einen Karneval-Effekt?

Rosenmontag in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nicht so rasant wie in Köln, aber auch in Düsseldorf steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen seit Karneval spürbar an. Allein am Dienstag wurden mehr als 940 neue Fälle gemeldet.

Die Corona-Zahlen in Köln sind in den Tagen nach Karneval stark angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Dienstag einen Wert von 2504,1 erreicht und liegt damit um mehr als das Doppelte über dem landesweiten Mittel. In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen liegt die Inzidenz in der Domstadt sogar bei über 5000. Und wie sieht es in Düsseldorf aus?

Die stark gestiegenen Zahlen lassen nach Einschätzung des NRW-Gesundheitsministeriums einen Zusammenhang mit dem Karneval vermuten, sagte eine Sprecherin. Im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Großstädten sei diese Entwicklung insbesondere in Köln, aber auch in der Landeshauptstadt zu beobachten.

„Der Anstieg ist besonders ausgeprägt in der Altersklasse von 20 bis 29 Jahren“, stellte die Stadt Köln in einer Stellungnahme fest. Das könne ein Anzeichen für Ansteckungen im Zusammenhang mit Karneval sein. In Düsseldorf betreibt man noch Ursachenforschung. „Wir bieten am Mittwoch eine Pressekonferenz zum Thema Corona mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche an“, sagte eine Stadtsprecherin. Dabei werde auch der mögliche Einfluss von Karneval auf die Coronazahlen thematisiert.

In Düsseldorf lag die Inzidenz an Altweiber (24. Februar) bei 964, ist dann bis zum Veilchendienstag auf 781 gesunken. Seitdem geht es stetig bergauf. Am Dienstag meldet das RKI für Düsseldorf einen Wert von 1125,2.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck warnte vor vorschnellen Rückschlüssen aus den Zahlen. „Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass das mit dem Karneval zusammenhängt. Aber man sollte immer vorsichtig sein: Korrelation bedeutet nicht automatisch Kausalität“, sagte er. In den Niederlanden sehe man einen ähnlichen Anstieg des Infektionsgeschehens. Die Entwicklung könne auch mit dem neuen Omikron-Subtyp BA.2 zusammenhängen. Dieser gilt als noch ansteckender als die ursprüngliche Omikron-Variante.

Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein, sagte hingegen: „Das war im Grunde genommen mit Ansage.“ Früher sei nach Karneval ein Anstieg der Grippewelle zu beobachten gewesen, jetzt der Corona-Zahlen. Bei den neuen Fällen handele es sich aktuell zumeist um die Altessgruppe 17 bis 35 Jahre.

Landesweit stieg die Corona-Inzidenz in NRW am Dienstag laut RKI auf 1232,1 nach 1132,7 am Montag. Neben Köln hat nur Euskirchen mit 2086,3 derzeit eine Inzidenz von mehr als 2000. Am niedrigsten sind die Zahlen aktuell im Kreis Unna (693,6), in Duisburg (631,4) und Oberhausen (630,4).

(csr)