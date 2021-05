Corona-Pandemie : Shopping, Theater, Gastronomie - diese Regeln gelten in Düsseldorf

Düsseldorf.

Düsseldorf Sieben Tage in Folge, davon fünf Werktage, liegt die Wocheninzidenz in Düsseldorf unter dem Wert von 100. Das bedeutet, dass ab Freitag unter anderem die Außengastronomie wieder öffnen darf. Was derzeit erlaubt ist, zeigt unser Überblick.

Gastronomie: Die Außengastronomie darf in Düsseldorf ab Freitag öffnen. Das gilt, solange die Inzidenz stabil unter 100 bleibt und nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kostenpflichtiger Inhalt Welche Restaurants und Cafés tatsächlich öffnen, ist noch unklar, viele Gastronomen zögern noch.

Shopping: In Düsseldorf ist nach der aktuellen Allgemeinverfügung des Landes seit dem 8. Mai wieder Click & Meet möglich. Das Terminshopping mit nur mit Test und Maske erlaubt. Für Geimpfte (14 Tage nach letzter Impfung) und Genesene (jeweils mit Bescheinigung) entfällt der Test. Davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Drogerien, Getränke- und Tiermärkte. Diese können weiterhin ohne Test oder Impfnachweis besucht werden.

Riesenrad: Seit einem halben Jahr war der Betrieb des Riesenrads auf dem Burgplatz wegen des Lockdowns untersagt. Ab Freitag darf die Attraktion wieder fahren, da die Zahl der Neuinfektionen in Düsseldorf zurückgegangen ist. Tickets gibt es online (acht Euro, Kinder fünf Euro), um Warteschlangen zu vermeiden. Ein Nachweis über Impfung, überstandene Infektion oder Schnelltest ist Pflicht. Nur ein Haushalt darf pro Gondel fahren.

Freibäder: Das Rheinbad startet am Samstag mit 24 kuscheligen Grad Wassertemperatur in die Saison, Lörick und das Allwetterbad Flingern sollen ein bis zwei Wochen später folgen. Der Eintritt erfolgt über Zeitfenster. Die Reservierung ist online über die Homepage der Bädergesellschaft drei Tage im Voraus möglich. Der Eintritt wird an den Kassen gezahlt, noch vor den Sommerferien soll jedoch ein Online-Bezahlsystem starten.

Museen: Das Stadtmuseum will am Freitag um 11 Uhr öffnen, wenn die Lage es zulässt. Interessierte müssen sich unter 899 6170 anmelden, nur 50 Personen dürfen sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten, es gilt Maskenpflicht. Zu sehen sind unter anderem im Architekturzentrum die Ausstellung „Düsseldorferinnen bauen“ und die große Sonderausstellung zu Bert Gerresheim.

Der Kunstpalast plant Sonderöffnungszeiten, weil die Laufzeit der Ausstellungen bald endet. Das Museum soll von Freitag bis Pfingstmontag von 9 bis 21 Uhr geöffnet sein, danach zu den üblichen Zeiten. Die Ausstellung zu Caspar David Friedrich und den Düsseldorfer Romantikern endet am Montag, die Schau mit den Werken Heinz Macks am 30. Mai.

Konzerte oder Aufführungen: Vor dem Schauspielhaus steht auf dem Gustaf-Gründgens-Platz bereits eine Tribüne mit 400 Plätzen, von denen jedoch lediglich die Hälfte genutzt werden soll. Geplant ist als erstes Stück „Das Rheingold. Eine andere Geschichte“ von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel nach Richard Wagner. Die Generalprobe ist am Donnerstag, die Termine von Voraufführungen und Premiere sind in der Schlussabstimmung.

Die städtische Hallen-Tochter D.Live plant eine Open-Air-Tribüne an der Arena mit gut 7000 Plätzen, aber noch ist die Entscheidung zum Aufbau nicht gefallen.

Wildpark: Der beliebte Wildpark in Grafenberg ist geöffnet. Nur die Ausstellungsräume der Waldschule bleiben weiter geschlossen. Für einen Besuch muss vorab ein Ticket gebucht werden. Pro Buchung können fünf Tickets bestellt werden. Das Ticket ist Voraussetzung für den Einlass; ein spontaner Besuch des Wildparks ist nicht möglich. Zudem ist der Einlass derzeit nur über den Haupteingang geregelt und es gelten strenge Kontaktbeschränkungen.

