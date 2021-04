Neues Corona-Testzentrum in Düsseldorf : 20.000 Schnelltests pro Tag auf dem Gelände der Uniklinik

Düsseldorf In Gebäude 13.55 der Uniklinik Düsseldorf können bis zu 20.000 Menschen am Tag getestet werden. Ein Drive-in könnte noch folgen. Für den Betreiber MediCan ist es das 100. Testzentrum in Deutschland.

Es können aber nicht nur Besucher einen kostenlosen Schnelltest im Gebäude 13.55 machen lassen, sondern jedermann – vom Mitarbeiter des UKD bis zum Düsseldorfer Bürger. „Insgesamt können bei der Teststation bis zu 20.000 Menschen pro Tag getestet werden. Die Testungen übernehmen 50 medizinisch geschulte Mitarbeiter von uns“, sagte MediCan-Gesellschafter Oguzhan Can. Sollte in den nächsten Tagen die Nachfrage nach einer Drive-in-Testung bestehen, würde dieses Angebot problemlos auch noch eingerichtet. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Leute einen Test im Auto bevorzugen, weil sie sich dort sicherer fühlen als in einem geschlossenen Raum“, sagte Can. Das Testzentrum am UKD ist für MediCan der mittlerweile 100. Standort in Deutschland, in Düsseldorf betreibt die Firma bereits Zentren am Flughafen, am Hauptbahnhof und bei Möbel Schaffrath an der Aachener Straße in Bilk. „Wir haben vor rund sechs Monaten angefangen und haben das Ziel, bald 500 Testzentren zu betreiben“, verriet der Bochumer Unternehmer.