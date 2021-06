Corona-Pandemie : Shopping, Theater, Gastro, Sport - diese Regeln gelten in Düsseldorf

Blick auf Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Wocheninzidenz in Düsseldorf liegt nun schon seit mehreren Tagen unter 50, damit könnten bald weitere Lockerungen in Kraft treten. Bislang darf unter anderem die Außengastronomie wieder öffnen. Was erlaubt ist, zeigt unser Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In NRW gelten derzeit drei unterschiedliche Lockerungsschritte. Stufe 1 mit den weitreichendsten Öffnungen gilt bei einer Neuinfektionsrate von unter 35 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Stufe 2 tritt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 ein. Und Stufe 3 gilt für eine Inzidenz von 50 bis 100. In Düsseldorf liegt die Wocheninzidenz mittlerweile seit mehreren Tagen unter 50, damit könnten schon bald neue Lockerungen in Kraft treten. Was in Düsseldorf möglich ist, zeigt der folgende Überblick:

Gastronomie: Die Außengastronomie ist in Düsseldorf wieder geöffnet. Das gilt, solange die Inzidenz stabil unter 100 bleibt und nur für vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen, die einen Corona-Test gemacht haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Sollte Düsseldorf stabil unter die 50 rutschen, gilt: außen ohne Test, drinnen mit.

Shopping: Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wird Einkaufen ab Freitag (28.5.) im gesamten Einzelhandel ohne vorherigen negativen Corona-Test wieder möglich. Bis dahin können Geschäfte ohne Termin besucht werden – allerdings nur mit aktuellem Test und Maske. Für Geimpfte (14 Tage nach letzter Impfung) und Genesene (jeweils mit Bescheinigung) entfällt der Test. Davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Drogerien, Getränke- und Tiermärkte. Diese können weiterhin ohne Test oder Impfnachweis besucht werden.

Heiraten: Brautpaare, die vor dem 30. Juni 2021 einen Trautermin haben und die Anwesenheit von Gästen bei ihrer Trauung wünschen, können per Mail mit dem Standesamt Kontakt aufnehmen. Das Standesamt bemüht sich, am Trautermin einen Trauort zu vermitteln, an dem Trauungen mit einigen Gästen möglich sind. Eheschließungen können schriftlich unter Angabe des Wunschtermins angemeldet werden.

Tourismus: Beherbergungsangebote für Selbstversorger, Camping, Ferienwohnung usw. sind zulässig. Hotels dürfen zu maximal 60 Prozent belegt werden. Gäste benötigen einen aktuellen Schnelltest. Auch touristische Busreisen sind ab einer Inzidenz unter 100 mit Test und Kapazitätsbegrenzung wieder möglich. Letzteres entfällt, falls ausschließlich Geimpfte oder Genesene teilnehmen oder alle Masken tragen.

Stadtverwaltung: Der Publikumsverkehr innerhalb der städtischen Dienststellen bleibt weiterhin eingeschränkt. Die Dienstleistungen der Stadtverwaltung werden - soweit möglich - über das Online-Angebot und über Notdienste in eingeschränkter Form fortgeführt. >>>Ausführliche Infos gibt es hier.

Private Kontakte: Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Vollständig geimpfte und genesene Personen im Sinne der Ausnahmeverordnung des Bundes werden nicht mitgezählt.

Kitas: Kindertagesstätten kehren vom 7. Juni an in den Regelbetrieb mit voller Betreuungsstundenzahl zurück. Die Gruppentrennung wird aufgehoben. Außerdem sollen in den Kitas Lolli-Schnelltests angeboten werden. Bei den Beiträgen bleibt es dabei, dass die Eltern für das erste Halbjahr insgesamt nur die Hälfte der üblichen Summe bezahlen müssen.

Schulen: Ab 31. Mai sollen alle Schüler wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren, bei einer stabilen Inzidenz von unter 100.

ÖPNV: Im Nahverkehr muss weiterhin eine Atemschutzmaske getragen werden (FFP2 ohne Ausatemventil oder KN95). OP-Masken sind nicht zulässig.

Messen: Bisher durften Messen nur unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 50 öffnen und Besucher empfangen. Nun erhöht sich die Inzidenz-Schwelle von 50 auf 100. Das hieße, dass alle Messen in NRW wieder Besuchermessen veranstalten können. Kurzfristig dürfte es dazu allerdings nicht kommen, weil die Branchentreffs eine lange Vorlaufzeit haben. Laut den neuen Vorgaben ist in geschlossenen Messeräumen ein negatives Testergebnis oder ein Impfnachweis erforderlich. Die Besucherzahl wird auf eine Person pro sieben Quadratmetern begrenzt.

Riesenrad: Seit einem halben Jahr war der Betrieb des Riesenrads auf dem Burgplatz wegen des Lockdowns untersagt. Ab Freitag darf die Attraktion wieder fahren, da die Zahl der Neuinfektionen in Düsseldorf zurückgegangen ist. Tickets gibt es online (acht Euro, Kinder fünf Euro), um Warteschlangen zu vermeiden. Ein Nachweis über Impfung, überstandene Infektion oder Schnelltest ist Pflicht. Nur ein Haushalt darf pro Gondel fahren.

Skaterpark: Der Skatepark Eller an der Heidelberger Straße ist wieder geöffnet. Skaten und BMX fahren ist nun unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln und nach vorheriger Anmeldung möglich.

Freibäder: Kostenpflichtiger Inhalt Das Rheinbad war am Samstag (22. Mai) das erste, das in die Saison gestartet ist, mittlerweile haben auch die Bäder in Lörick und in Flingern geöffnet. Der Eintritt erfolgt über Zeitfenster. Die Reservierung ist online über die Homepage der Bädergesellschaft drei Tage im Voraus möglich. Der Eintritt wird an den Kassen gezahlt, noch vor den Sommerferien soll jedoch ein Online-Bezahlsystem starten. Vor dem Eintritt in das Bad ist das Vorzeigen eines geprüften negativen Tests oder ein Genesungs- oder Impfnachweis erforderlich.

Sport: Kontaktfreier Außen-Sport ist nur noch in Stufe 3 auf 25 Personen begrenzt - in allen anderen Stufen unbegrenzt. Zulässig ist wieder der ärztliche verordnete und überwachte Rehasport.

Auf Sportanlagen unter freiem Himmel sind bis 500 Zuschauer oder maximal 20 Prozent der normalen Zuschauerkapazität auf Sitzplätzen mit aktuellem Test (nicht älter als 48 Stunden) zulässig.

Kultur: Im Kulturbereich sind Veranstaltungen draußen bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 mit bis zu 500 Personen erlaubt. Zu Konzerten, Theater, Oper und auch in Kinos können bis zu 250 Personen mit negativem Testergebnis zugelassen werden. >>>Die derzeitigen Planungen der Düsseldorfer Bühnen im Überblick.

Museen: Das Stadtmuseum hat wieder geöffnet. Interessierte müssen sich unter 899 6170 anmelden, nur 50 Personen dürfen sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten, es gilt Maskenpflicht. Zu sehen sind unter anderem im Architekturzentrum die Ausstellung „Düsseldorferinnen bauen“ und die große Sonderausstellung zu Bert Gerresheim.

Der Kunstpalast plant Sonderöffnungszeiten, weil die Laufzeit der Ausstellungen bald endet. Das Museum soll zu den üblichen Zeiten geöffnet sein. Die Ausstellung zu Caspar David Friedrich und den Düsseldorfer Romantikern endete am Montag, die Schau mit den Werken Heinz Macks am 30. Mai.

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mit K20 und K21 ist seit Samstag wieder geöffnet. Ein Besuch ist nur mit einem gültigen Zeitfensterticket möglich.

Das Aquazoo Löbbecke Museum läutet mit der Sonderausstellung "Muscheln, Schnecken, Pillendosen" das Jubiläumsjahr zu Theodor Löbbecke ein. Der gesamte Ausstellungsbereich wie auch die Dauerausstellung "Meer und Mensch" ist für die Gäste zugänglich. Maximal 100 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Haus aufhalten. Der Besuch ist nur mit Online-Buchung eines Zeitfensters möglich.

Das Filmmuseum ist geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Mit "Christoph Schlingensief: Projektionen" zeigt das Filmmuseum Düsseldorf in einer Sonderausstellung Fotografien von Eckhard Kuchenbecker. Maximal 50 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Haus aufhalten. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0211-8992232 (11 bis 18 Uhr) notwendig.

Das Hetjens-Museum empfängt seine Besucher mit zwei Studioausstellungen. Geöffnet hat das Museum dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr und mittwochs bis 21 Uhr. Maximal 50 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem Haus aufhalten. Eine vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung ist unter 0211-8994210 zu den Öffnungszeiten erforderlich.

Die Mahn- und Gedenkstätte, Mühlenstraße 29, öffnet mit der Sonderausstellung "Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950". Darüber hinaus ist auch die Dauerausstellung "Düsseldorfer Kinder und Jugendliche in der NS-Zeit" geöffnet. Maximal 15 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem Haus aufhalten. Eine vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung ist nur telefonisch unter 0211-8996205 (8 bis 16 Uhr) möglich. >>>Infos zu weiteren Museen finden Sie hier.

Konzerte oder Aufführungen: Vor dem Schauspielhaus steht auf dem Gustaf-Gründgens-Platz bereits eine Tribüne mit 400 Plätzen, von denen jedoch lediglich die Hälfte genutzt werden soll. Geplant ist als erstes Stück „Das Rheingold. Eine andere Geschichte“ von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel nach Richard Wagner. Die Generalprobe ist am Donnerstag, die Termine von Voraufführungen und Premiere sind in der Schlussabstimmung.

Die städtische Hallen-Tochter D.Live plant eine Open-Air-Tribüne an der Arena mit gut 7000 Plätzen, aber noch ist die Entscheidung zum Aufbau nicht gefallen.

Wildpark: Der beliebte Wildpark in Grafenberg ist geöffnet. Nur die Ausstellungsräume der Waldschule bleiben weiter geschlossen. Für einen Besuch muss vorab ein Ticket gebucht werden. Pro Buchung können fünf Tickets bestellt werden. Das Ticket ist Voraussetzung für den Einlass; ein spontaner Besuch des Wildparks ist nicht möglich. Zudem ist der Einlass derzeit nur über den Haupteingang geregelt und es gelten strenge Kontaktbeschränkungen.

Stadtbüchereien Die Zentralbibliothek öffnet ab Dienstag, 25. Mai, wieder mit reduzierten Zugangsbeschränkungen für gleichzeitig 120 Besucher. Die Stadtteilbüchereien öffnen ab Mittwoch, 26. Mai, schrittweise. Für einen Besuch der Zentralbibliothek ist die Registrierung mit Bibliothekskarte, Luca App oder durch Hinterlegung der Kontaktdaten notwendig.

Handwerk und Dienstleistungen: Alle körpernahen Dienstleistungen sind wieder zulässig. Soweit das Einhalten von Abstands- und Maskenpflicht nicht möglich ist, nur mit aktuellem Test.

Friedhöfe: Die Friedhöfe sind durchgehend - auch an den Wochenenden und Feiertagen - geöffnet. Die Friedhofsverwaltung bleibt für Bestatter und Ansprechpartner der Friedhofsgärtnereien und Steinmetze erreichbar, um Fragen rund um Beerdigungen und Einäscherungen klären zu können.

Lokale Maskenpflicht: Maskenpflicht gilt im Altstadtbereich auch entlang des Rheinufers von der Dreieckswiese bis zur Rheinterrasse täglich von 10 bis 1 Uhr. In der Innenstadt (Königsallee/Schadowstraße) täglich von 10 bis 19 Uhr und auf den Plätzen am Hauptbahnhof von 6 bis 22 Uhr.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(csr)