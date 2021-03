Strengere Corona-Regeln : Ein Verstoß gegen Düsseldorfer Verweilverbot geahndet

Foto: Bretz, Andreas (abr) 11 Bilder So wurde am Wochenende in Düsseldorf das Verweilverbot kontrolliert

Düsseldorf Am ersten Wochenende mit den verschärften Corona-Regeln sei deutlich weniger los gewesen am Düsseldorfer Rheinufer, berichtet die Stadt. Das Ordnungsamt hat mehr als 100 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet – aber nur einen gegen das neue Verweilverbot.

Die Stadt zieht Bilanz nach dem ersten Wochenende mit Verweilverbot am Rheinufer. Die Maßnahme sei aus Sicht der Stadtverwaltung erfolgreich gewesen, sagte Ordnungsdezernent Christian Zaum am Montag. Das Verweilverbot sei „ein geeignetes Mittel“, um die Situation am Rheinufer unter Kontrolle zu bekommen, und soll zunächst beibehalten werden. Es sei „keine vergleichbare Situation“ gewesen zum Wochenende zuvor, an dem sich etwa 700.000 Menschen gleichzeitig am Rheinufer aufgehalten hatten. Jetzt seien in der Spitze dort 400.000 Personen unterwegs gewesen, so Zaum. Ob das alleine am Verweilverbot lag, ist aber fraglich: Am Samstag und Sonntag war es einige Grad kühler als in der Woche zuvor.

30 bis 40 Kräfte von Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt waren zusammen mit Polizistinnen und Polizisten als Doppelstreifen unterwegs und hatten Passanten immer wieder angewiesen, nicht stehenzubleiben oder sich hinzusetzen, sondern sich fortzubewegen – so sieht es das Verweilverbot vor. Nur eine Ordnungswidrigkeit wegen eines Verstoßes gegen dieses Verbot habe das Ordnungsamt aber geahndet, sagte Zaum.

Ein Passant habe sich renitent gegen die Regel gewehrt, sei ausfällig geworden und müsse nun mit einem Bußgeld rechnen. Ansonsten habe der OSD eine „defensive Strategie gefahren“. Ziel sei es, die Menschen für das Verbot zu sensibilisieren. Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ist das Ordnungsamt aber mehr als 100 Mal eingeschritten.

Die Maske darf bei der Einnahme von Speisen und Getränken übrigens kurzzeitig abgelegt werden, das ist so auch in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW festgelegt. Rauchen ist allerdings kein legitimer Grund für das Ablegen der Maske, heißt es von der Stadt.

Das Verbot war die Reaktion der Landeshauptstadt auf das erste Frühlings-Wochenende, als Hunderttausende Menschen mitunter dicht gedrängt am Rheinufer spazieren gingen. Seitdem gilt die Maskenpflicht auch in einem erweiterten Gebiet – von der Dreieckswiese am Kit bis zur Rheinterrasse. Aus Sicht von Ordnungsdezernent Christian Zaum die einzige Lösung, wie er am Montag sagte. „Die Alternative wäre gewesen, das Rheinufer komplett zu sperren. Das wäre ein deutlich größerer Eingriff gewesen.“

Damit will die Stadt auch Auswärtige fernhalten: Etwa zwei Drittel der Besucher an besagtem Wochenende kamen nicht aus Düsseldorf, sondern waren Tagesausflügler aus umliegenden Städten. Das ließe sich aus den Verstößen gegen die Regeln erkennen, die das Ordnungsamt ahndet. Dieser Anteil sei ein wenig geschrumpft, sagte Zaum.

Die Verdrängung, die am Wochenende zu beobachten gewesen sei, sei durchaus gewollt. Wenn die Menschen vom Rheinufer in der Altstadt etwa in den Rheinpark in Golzheim ausweichen, entspanne das die Situation, sagte Zaum.

Das Verweilverbot der Stadt bleibt offiziell bis zum 14. März in Kraft. Bis dahin wolle der Krisenstab der Stadt aber immer wieder neu entscheiden, wie es mit den Regeln weitergeht. Diese seien auch von den Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch abhängig, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Am Freitag hatte ein Düsseldorfer noch versucht, das Verbot per Eilantrag beim Verwaltungsgericht zu kippen – allerdings ohne Erfolg. Die Gesundheit der Bevölkerung überwiege gegenüber den privaten Interessen das Antragstellers – zumal das Verweilverbot auf ein bestimmtes Gebiet und bestimmte Uhrzeiten beschränkt sei, heißt es in der Begründung des Gerichts. Das Verweilverbot gilt immer freitags von 15 bis 1 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 1 Uhr – von der Apollo-Wiese bis zur Rheinterrasse.