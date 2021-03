Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lage in NRW : Geschäfte in Düsseldorf bleiben vorerst offen

Oberbürgermeister Stephan Keller (l.) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf So lange die Inzidenz nicht drei Tage hintereinander über 100 liegt, bleibt alles wie bisher. Auch bei einem Anstieg könnte Düsseldorf abhängig vom Schnelltest-Angebot bei den Öffnungen bleiben – falls die Stadt das so will. An seiner Bewerbung als Modellkommune für Öffnungen hält Düsseldorf fest.