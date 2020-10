Strengere Corona-Regeln : Düsseldorf ist jetzt Risikogebiet und bekommt Sperrstunde ab 1 Uhr

In der Altstadt gilt künftig eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt gilt mit einer Inzidenz über 50 jetzt als Risikogebiet. In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal fünf Personen treffen. Gastronomen müssen um 1 Uhr schließen, wogegen Altstadtwirte klagen wollen.

Von Verena Kensbock und Alexander Esch

Die Stadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten – am Montag lag der Wert bei 54,8, am Dienstagmorgen laut RKI-Zahlen bei 54,99. Damit gilt Düsseldorf als Corona-Risikogebiet. Nun greifen neue Regeln der landesweiten Corona-Schutzverordnung, zudem hat der Krisenstab der Stadt strengere Maßnahmen erlassen.

Gastronomie Für Restaurants und Kneipen in Düsseldorf gilt nachts ab 1 Uhr eine Sperrstunde. Auch auf Wochenmärkten gilt nun Maskenpflicht.

Für massive Kritik sorgt die Sperrstunde bei Düsseldorfer Gastronomen. Zahlreiche Altstadtwirte wollen am Dienstag mit Unterstützung des Hotel- und Gaststättenverbandes per Eilantrag gegen die Verordnung klagen, wie Walid El Sheikh am Montagabend unserer Redaktion sagte. Angeschlossen hätten sich Isa Fiedler, Sprecherin Altstadtwirte und Knoten-Wirtin, sowie Peter Klinkhammer (Dä Spiegel). Weitere Gastronomen sollen noch hinzukommen, sagt El Sheikh, der die Sperrstunde als nicht verhältnismäßig einstuft. Mit einem Urteil rechne er innerhalb einer Woche. Sollten die Gastronomen Recht bekommen, hätten sie Anspruch auf Schadensersatz. El Sheikh sagt, dass er 60 Prozent seines Umsatzes nach 1 Uhr mache. Zudem könnten die Folgen verheerend sein, wenn alle gleichzeitig betrunken aus den Kneipen strömten. „Nicht umsonst ist die Sperrstunde in der Altstadt abgeschafft worden.“ Kein Verständnis hat er auch dafür, dass in Köln keine Sperrstunde für die Gastronomie verhängt wurde. „So ein Wettbewerb der Städte sollte verhindert werden.“

Isa Fiedler spricht von einer Katastrophe. Sie halte die Gastronomie für den falschen Adressaten, private Feiern seien viel mehr als Verursacher für höhere Infektionszahlen zu sehen. So habe es nur in sehr wenigen Fällen Kontaktverfolgung in Düsseldorf gegeben, nachdem sich Infizierte in gastronomischen Betrieben aufgehalten hätten.

Personengruppen Es dürfen sich nur noch fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten im öffentlichen Raum treffen. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Freien und 250 in geschlossenen Räumen sind untersagt. Bei privaten Feiern im öffentlichen Raum sind maximal 25 Teilnehmer gestattet, so auch bei Trauungen und Trauerfeiern. So schreibt es die Corona-Schutzverordnung in NRW vor. In öffentlichen Gebäuden – dazu gehören auch Schulen und Kitas – gilt wieder Maskenpflicht.

Dauer Die Maßnahmen gelten zunächst für zwei Wochen und sollen dazu dienen, Infektionsketten zu zerschlagen und die Ausbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten, hieß es dazu aus dem Krisenstab.

Reisen Da die Stadt nun als Risikogebiet gilt, ist die Reisefreiheit der Düsseldorfer stärker eingeschränkt. In Bundesländern, in denen es ein Beherbergungsverbot gibt, dürfen sie also nicht in Hotels einchecken. Ausnahme: Man verfügt über einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. So ist es unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. In NRW selbst wird das Verbot bislang nicht angewendet.