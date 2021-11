Shopping, Gastronomie, Sport : Corona in Düsseldorf – diese Regeln gelten seit 24. November

Die Düsseldorfer Innenstadt am Gustaf-Gründgens-Platz. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Seit dem 24. November gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung. 2G- und 3G-Nachweise braucht es nun für viele Aktivitäten, vor allem in der Freizeit. Welche Relgeln aktuell in Düsseldorf gelten, zeigt unser Überblick.

Am 24. November ist in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Zur Bewertung des Infektionsgeschehens werden weiterhin die drei folgenden Leitindikatoren herangezogen: Sieben-Tage-Inzidenz, Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Fälle der Coronapatienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sowie die Auslastung der Intensivbetten. Aktuell gelten in Düsseldorf folgende Regeln:

3G-Regel

Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete haben mit einem entsprechenden Nachweis Zutritt zu folgenden Bereichen:

Versammlungen in Innenräumen

Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, beruflichen oder berufsbezogenen Bildung

Messen, Kongresse und Sitzungen kommunaler Gremien

Beerdigungen, standesamtliche Trauungen

Friseurbesuche

Nicht-touristische Übernachtungen

ÖPNV, also in Bussen und Bahnen (Infektionsschutzgesetz)

Am Arbeitsplatz (Infektionsschutzgesetz)

2G-Regel

Zu folgenden Bereichen haben ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt, ein negativer Corona-Test ist nicht ausreichend:

2G-plus-Regel

Zu folgenden Bereichen haben ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser kann in Form eines Schnelltestes (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Testes (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.

Clubs, Diskotheken, Tanzveranstaltungen

Private Feiern mit Tanz

Karnevalsfeiern und vergleichbare Brauchtumsveranstaltungen

Sexuelle Dienstleistungen (Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen)

Ausnahmen für 2G und 2G-plus

Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren

Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können; diese Personen müssen über einen negativen Testnachweis verfügen.

Testungen von Kindern und Jugendlichen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten außerhalb der Ferienzeiten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.

Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Sie werden wie Getestete behandelt.

Zuschauer bei Großveranstaltungen

Bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern gilt weiterhin eine Kapazitätsbegrenzung: Hier darf bei Veranstaltungen mit Steh- oder Sitzplätzen die über 5000 Zuschauende hinausgehende Kapazität nur zu 50 Prozent ausgelastet werden; bei Veranstaltungen im Freien gilt dies nur für die Stehplätze. Die Einhaltung und Kontrolle von Maskenpflichten (mindestens OP-Maske) ist sicherzustellen.

Maskenpflicht

Gilt unabhängig davon, ob eine Person geimpft, getestet oder genesen ist.

Eine medizinische Maske (mindestens OP-Maske) muss unter anderem grundsätzlich weiterhin getragen werden: im öffentlichen Personennahverkehr- und fernverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr.

Sonderregelung

In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, bei Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz sowie bei Karnevals- und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in Innenräumen, wenn im jeweiligen Hygienekonzept keine abweichenden Regelungen getroffen sind:

muss der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden

besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske

ist die Zuweisung eines festen Sitz- oder Stehplatzes nicht erforderlich.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(csr/veke)