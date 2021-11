Shopping, Gastronomie, Sport : Corona in Düsseldorf - diese Regeln gelten seit 10. November

Die Düsseldorfer Innenstadt am Gustaf-Gründgens-Platz. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Seit 10. November gilt in NRW eine neue Coronaschutzverordnung. Der Inzidenzwert hat nun als alleiniger Maßstab für Maßnahmen in der Corona-Pandemie ausgedient. Welche Relgeln aktuell in Düsseldorf gelten, zeigt unser Überblick.

Am 10. November ist in NRW eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft getreten. Der Inzidenzwert hat nun als alleiniger Maßstab für Maßnahmen in der Corona-Pandemie ausgedient. Zur Bewertung des Infektionsgeschehens werden ab sofort die drei folgenden Leitindikatoren herangezogen: Sieben-Tage-Inzidenz, Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Fälle der Coronapatienten im Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sowie die Auslastung der Intensivbetten.

Daher wurde in der Corona-Schutzverordnung der bisher als Grenzwert bestimmter Maßnahmen festgeschriebene Wert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz gestrichen. Aktuell gelten in Düsseldorf folgende Regeln:

Vollständig geimpften und von Covid-19 genesenen sowie negativ getesteten Menschen stehen grundsätzlich wieder alle Einrichtungen und Angebote offen. Das ist die Kernaussage der Corona-Schutzverordnung. Die sonstigen bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben für Privatpersonen weiterhin empfohlen.

Alle anderen (auch Beschäftigte mit Kontakt zu Kundinnen und Kunden) benötigen einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) unter anderem für:

Für folgende Veranstaltungen mit besonders hohem Risiko wird ein negativer PCR-Test (maximal 24 Stunden alt) oder ein höchstens sechs Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest benötigt:

Clubs

Diskotheken

Tanzveranstaltungen

private Feiern mit Tanz (auch Hochzeiten)

Karnevals- und vergleichbare Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in Innenräumen

Bordelle, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen

Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen außerhalb dieser Einrichtungen

Städtische Veranstaltungen Seit dem 1. Oktober gilt für Veranstaltungen, zu denen die Landeshauptstadt Düsseldorf als Veranstalterin einlädt, die 2G-Regel. Diese Regelung gilt seit dem 1. November auch für den regulären Besuch von städtischen Kultureinrichtungen.

Ausnahmen bei VHS, Musikschule und Stadtbüchereien Für die Volkshochschule und die Clara-Schumann-Musikschule greift, da es sich hierbei um Bildungseinrichtungen handelt, die 3G-Regel. Kundinnen und Kunden der Stadtbüchereien müssen für die Bibliotheksnutzung keinen Nachweis erbringen. Lesungen und ähnliches in den Stadtbüchereien gelten als Veranstaltung, bei denen dann wiederum die 2G-Regelung gilt.

Testungen von Kindern und Jugendlichen Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Sie werden wie Getestete behandelt.

Zuschauer bei Großveranstaltungen Bei Großveranstaltungen mit Zuschauern auf Steh- oder Sitzplätzen (Sportveranstaltungen, Konzerten, Musikfestivals und ähnlichem) darf oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden die zusätzliche Auslastung bei höchstens 50 Prozent der über 5000 Personen hinausgehenden regulären Höchstkapazität liegen. Davon abweichend dürfen bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel auch oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden die Sitzplätze vollständig belegt werden, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter sicherstellt, dass außerhalb der Sitz- und Stehplätze die Verpflichtung zum Tragen einer mindestens medizinischen Maske besteht.

Testpflicht bei Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem Urlaub Testpflicht besteht nach einem Urlaub oder vergleichbarer Dienst- oder Arbeitsbefreiung (Dauer: mindestens fünf Werktage) für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Maskenpflicht Gilt unabhängig von der Inzidenz und davon, ob eine Person geimpft, getestet oder genesen ist. Eine medizinische Maske (mindestens sogenannte OP-Maske) muss unter anderem grundsätzlich weiterhin getragen werden:

im öffentlichen Personennah- und fernverkehr

im Handel

in Innenräumen mit Publikumsverkehr

Ausnahmen, unter anderem

Kinder bis zum Schuleintritt

in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen

in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitz- oder Stehplätzen

bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen im Rahmen einer Dienstleistungserbringung, in Handelsgeschäften oder auf Messen und Kongressen, wenn alle beteiligten Personen im-munisiert oder getestet sind und einen Abstand von 1,5 Metern einhalten

Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.

Sonderregelung In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen, bei Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz sowie bei Karnevals- und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in Innenräumen, wenn im jeweiligen Hygienekonzept keine abweichenden Regelungen getroffen sind und der Zutritt nur immunisierten oder PCR-getesteten Personen (oder mit einem höchstens sechs Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltest) erlaubt ist

muss der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden

besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske

ist die Zuweisung eines festen Sitz- oder Stehplatzes nicht erforderlich.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(csr)