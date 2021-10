Shopping, Gastronomie, Sport : Corona in Düsseldorf - diese Regeln gelten ab 1. Oktober

Corona in Düsseldorf - diese Regeln gelten ab 1. Oktober

Düsseldorf Ab 1. Oktober gilt in NRW eine neue Coronaschutzverordnung. Es werden weitere Lockerungen eingeführt. Dann gelten in der Landeshauptstadt folgende Regeln.

Am 1. Oktober ist in NRW eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft getreten. Die Landeshauptstadt Düsseldorf setzt die durch das Land veröffentlichte Verordnung umgehend um. Danach gelten seit Freitag, 1. Oktober, folgende Regeln: